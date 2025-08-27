Video Yaşam Boğaz'da boğulmak üzereyken son anda vapurdaki yolcular fark etti | Video
Boğaz'da boğulmak üzereyken son anda vapurdaki yolcular fark etti | Video

Boğaz'da boğulmak üzereyken son anda vapurdaki yolcular fark etti | Video

27.08.2025 | 09:35

Eminönü açıklarında denizde boğulmak üzere olan bir kişi vapurdaki vatandaşlar tarafından fark edildi. Can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay akşam saatlerinde Eminönü açıklarında meydana geldi. Eminönü-Beşiktaş arası sefer yapan vapurdaki vatandaşlar denizde çırpınan bir kişiyi fark etti. Vapurdaki yolcular tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Boğaz’da boğulmak üzereyken son anda vapurdaki yolcular fark etti | Video 00:46
Boğaz'da boğulmak üzereyken son anda vapurdaki yolcular fark etti | Video 27.08.2025 | 09:35
6.1 büyüklüğündeki deprem, Sındırgı’daki su kaynaklarının yerini değiştirdi | Video 05:29
6.1 büyüklüğündeki deprem, Sındırgı'daki su kaynaklarının yerini değiştirdi | Video 27.08.2025 | 09:35
Trafikte önünü kestikleri sürücüyü bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı | Video 00:14
Trafikte önünü kestikleri sürücüyü bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı | Video 27.08.2025 | 09:31
Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:38
Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.08.2025 | 09:12
Denizde can pazarı! Boğulmak üzereyken vapurdaki yolcular tarafından fark edildi | Video 00:46
Denizde can pazarı! Boğulmak üzereyken vapurdaki yolcular tarafından fark edildi | Video 27.08.2025 | 08:57
Eşi tarafından terk edilen genç adam yaşamına son verdi | Video 01:20
Eşi tarafından terk edilen genç adam yaşamına son verdi | Video 27.08.2025 | 08:54
Hakem kırmızı kart gösterdi, futbolcu yumrukladı | Video 02:18
Hakem kırmızı kart gösterdi, futbolcu yumrukladı | Video 27.08.2025 | 08:53
7 kişi bir adamı böyle dövdüler | Video 01:05
7 kişi bir adamı böyle dövdüler | Video 27.08.2025 | 08:53
SON DAKİKA: Haydarpaşa Limanı’nda yakıt ikmal gemisinde yangın | Video 04:25
SON DAKİKA: Haydarpaşa Limanı'nda yakıt ikmal gemisinde yangın | Video 27.08.2025 | 08:16
Sokak ortasında silahla defalarca ateş edildi, polis şüphelilerin peşine düştü | Video 00:45
Sokak ortasında silahla defalarca ateş edildi, polis şüphelilerin peşine düştü | Video 27.08.2025 | 08:16
Zincir markette kasalar dolusu domates çöpe döküldü, o anlar tepki topladı 00:27
Zincir markette kasalar dolusu domates çöpe döküldü, o anlar tepki topladı 26.08.2025 | 19:25
Çanakkale Boğazı’nda muhteşem görüntüler! Dev kruvaziyer, gövdesine Türk Bayrağını yansıttı | Video 00:41
Çanakkale Boğazı'nda muhteşem görüntüler! Dev kruvaziyer, gövdesine Türk Bayrağını yansıttı | Video 26.08.2025 | 16:28
Samsun’da 2 kişinin öldüğü otobüs kazasının dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:26
Samsun'da 2 kişinin öldüğü otobüs kazasının dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.08.2025 | 15:16
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü arazi kavgasına karışan 3 kişi tutuklandı | Video 01:27
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü arazi kavgasına karışan 3 kişi tutuklandı | Video 26.08.2025 | 15:16
İzmir’de 1 ayda uyuşturucu ticareti yapan 130 şüpheli tutuklandı | Video 02:01
İzmir'de 1 ayda uyuşturucu ticareti yapan 130 şüpheli tutuklandı | Video 26.08.2025 | 14:32
Bağcılar’da dehşet dolu anlar! Tekstil firmasına silahlı saldırı düzenlendi: O anlar kamerada | Video 00:45
Bağcılar'da dehşet dolu anlar! Tekstil firmasına silahlı saldırı düzenlendi: O anlar kamerada | Video 26.08.2025 | 14:05
Boğazına yemek kaçan yaşlı adamı Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 04:01
Boğazına yemek kaçan yaşlı adamı Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 26.08.2025 | 13:48
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı | Video 01:32
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı | Video 26.08.2025 | 13:47
Komşu esnafın köpeğini tabancayla böyle öldürdü | Video 01:51
Komşu esnafın köpeğini tabancayla böyle öldürdü | Video 26.08.2025 | 12:27
Rus yüzücü Boğaz’da nasıl kayboldu? Yeni detaylara ulaşıldı | Video 03:41
Rus yüzücü Boğaz’da nasıl kayboldu? Yeni detaylara ulaşıldı | Video 26.08.2025 | 12:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY