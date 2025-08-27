Boğaz'da boğulmak üzereyken son anda vapurdaki yolcular fark etti | Video 27.08.2025 | 09:35 Eminönü açıklarında denizde boğulmak üzere olan bir kişi vapurdaki vatandaşlar tarafından fark edildi. Can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay akşam saatlerinde Eminönü açıklarında meydana geldi. Eminönü-Beşiktaş arası sefer yapan vapurdaki vatandaşlar denizde çırpınan bir kişiyi fark etti. Vapurdaki yolcular tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.