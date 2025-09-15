Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı | Video 15.09.2025 | 13:27 Beylikdüzü'nde bir kişi boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı. Şüpheli koca polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaçtığı sırada çöp konteynerine attığı silah ekipler tarafından ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 10.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. (41) boşanma aşamasındaki eşinin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı siteye geldi. İkili arasında çıkan tartışmada, Y.K. boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle ayağından vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek yaya olarak kaçan şüpheli kocanın izini sürdü. Saldırgan, kısa sürede gözaltına alınırken, kaçtığı sırada çöp konteynerine attığı silah ekipler tarafından ele geçirildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.