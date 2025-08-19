Boşanma aşamasındaki şahıs dehşet saçtı! Önce eşini öldürdü, sonra intihar etti | Video
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, bir kişi boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra intihar etti.
Saldırı sırasında araç sürücüsü İ.Y. de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılmıştı. Ağır yaralı olan çiftin, hayatını kaybettiği, dün akşam defnedildiği öğrenildi.
Çiftin, boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.
