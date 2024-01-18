Video Yaşam Bu da "Arabayla gezen tavuk" | Video
Bu da

Bu da "Arabayla gezen tavuk" | Video

18.01.2024 | 13:27

Konya’da yumurtacılık yapan vatandaş, gittiği köyden aracıyla getirdiği tavukların rahatlığını fark etmesinin ardından, tavuklarını her gün eski otomobiliyle gezdiriyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Konya'da müşterilerin doğal yumurta talebi üzerine köyleri gezerek tavuk toplayan Mehmet Kasalak, vatandaşlardan satın aldığı tavukları iş yerine getirdiği sırada hayvanların araçtaki rahatlığını fark etti. Kasalak, buradan yola çıkarak hayvanlarını eski otomobiliyle kısa mesafelerde gezdirmeye başladı. Tavukların yumurtaladığı yumurtaların tadının kalitesinin de arttığını fark eden Mehmet Kasalak, üretim yaptığı tavuklarını gruplara ayırarak günlük olarak yumurta servisi yaparken aracıyla gezdirmeye başladı. Gezinti sırasında Kasalak'ın bir arkadaşı tarafından kendisinin videosunun çekilerek sosyal medya platformlarından paylaşılmasının ardından büyük beğeni toplandı.

"SABAHTAN HAZIRLANIP ÇIKIYORUZ, HAYVANLARLA BİRLİKTE GEZİYORUZ"
Tavuklarıyla her gün gezintiye çıkan ve vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladığına dikkat çeken yumurtacı Mehmet Kasalak, "Ben genellikle köylere gider tavuk toplayıp gelirim. Gelirken fark ettim, hayvanlar arabada huzurlu, rahat ve sıcak geliyorlar. Bu şekilde aklıma bir fikir geldi. İlk gezdirdiğimde 8 ila 10 arasında yumurta aldım. Baktım hayvanların rahatı güzel. Günlük olarak tavuklarımı gezdiriyorum. Bazı vatandaşlar gezen yumurta diye alıyor, kimisi de merak edip alıyor. Şuan Konya'da tuttu bu şekilde gidiyor. Herkes memnun. Yola çıkınca da benim günüm maceralarla dolu. Arabamı görüp tavukları fark eden kimisi kornaya basıyor, kimisi durdurup hayvanların resmini çekiyor ve seviyor. Sabahtan hazırlanıp çıkıyoruz hayvanlarla birlikte geziyoruz. Yeşillik bir ortam bulduğumda oraya salıyorum orada yayılıyorlar. Köylere gidiyorum hatta kayboldum kendimi farklı bir köyde buldum, hayatım bu şekilde. Hayvanlarla uğraşmayı seviyorum. Hayvanlar bana ayrı bir huzur veriyor. Bu işin parasal yönünden daha fazla, ben hayvanlarla vakit geçirmeyi daha çok seviyorum" dedi.

"HEDEFİM ORGANİĞİ HERKESE AŞILAMAK"
Hayvanlarla vakit geçirmeyi çok sevdiğinin altını çizen Kasalak, "İki tane farklı yerimiz var. Arabada gezenler 10 ile 15 yumurta, onları müşterilerime veriyorum. Sonra ayrı yerimiz var orada da bahçede geziyor sürekli tavuklar, onlardan veriyorum. Direkt arabadan 20-30 koli yumurta zaten alamayız. Benim hedefim organiği herkese aşılamak, bu kimyasallardan vatandaşları uzaklaştırmak, bu şekilde daha büyük bir çiftlik kurmak. Gücüm şimdilik buna yetiyor, bunu başarabiliyorum. Allah nasip ederse ileride daha büyük çiftliğimi kuracağım organik olarak. Benim hanımım dahi bunlardan beni kıskanıyor. Bu hayvanların benim için ayrı bir vazgeçilmezliği var. Yani sadece tavuk ile alakası yok. Benim farklı hayvanlarım da var, hayvanlar benim için vazgeçilmezdir" diye konuştu.

Mehmet Kasalak'tan yumurta almaya gelen vatandaşlar ise araçta tavukların gezdiğini görünce çok şaşırdıklarını, bununla birlikte yumurtanın da tadının çok lezzetli olduğu için sürekli tercih ettiklerini söyledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yaşlı kadını bilezikleri için öldürmüştü! İşte o caniye verilen ceza | Video 04:36
Yaşlı kadını bilezikleri için öldürmüştü! İşte o caniye verilen ceza | Video 18.01.2024 | 13:27
Bu da Arabayla gezen tavuk | Video 06:49
Bu da "Arabayla gezen tavuk" | Video 18.01.2024 | 13:27
Virajı alamayan otomobil ormanlık alana uçtu: 1 yaralı | Video 02:08
Virajı alamayan otomobil ormanlık alana uçtu: 1 yaralı | Video 18.01.2024 | 13:40
Sakin Şehir Şavşat’tan kartpostallık kar manzaraları | Video 08:12
Sakin Şehir Şavşat’tan kartpostallık kar manzaraları | Video 18.01.2024 | 10:54
Ümraniye’de metro çalışması sırasında bina çöktü! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:17
Ümraniye'de metro çalışması sırasında bina çöktü! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 18.01.2024 | 12:23
SON DAKİKA: Ümraniye’de metro çalışması sırasında bina çöktü! O anlar kamerada | Video 09:17
SON DAKİKA: Ümraniye'de metro çalışması sırasında bina çöktü! O anlar kamerada | Video 18.01.2024 | 12:15
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 18 Ocak 2024 Perşembe atv izle! | Video 05:09
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 18 Ocak 2024 Perşembe atv izle! | Video 18.01.2024 | 11:18
Tatlıcıda dehşet anları kamerada | Video 01:36
Tatlıcıda dehşet anları kamerada | Video 18.01.2024 | 11:05
Esenyurt’ta genç kızın telefonunu çalan hırsızı mahalleli darp etti | Video 02:19
Esenyurt’ta genç kızın telefonunu çalan hırsızı mahalleli darp etti | Video 18.01.2024 | 10:57
Yaban geyiğini kovalayan kurt sürüsü kamerada | Video 00:27
Yaban geyiğini kovalayan kurt sürüsü kamerada | Video 18.01.2024 | 10:42
Bursa’da kızların gürültü kavgası kamerada: Saç baş birbirlerine girdiler | Video 00:19
Bursa’da kızların gürültü kavgası kamerada: Saç baş birbirlerine girdiler | Video 18.01.2024 | 10:20
Bursa’da inşaat işçilerinin meydan muharebesi kamerada | Video 00:47
Bursa'da inşaat işçilerinin meydan muharebesi kamerada | Video 18.01.2024 | 10:20
Ardahan’da yoğun sis: Görüş mesafesini 20 metreye düştü | Video 01:31
Ardahan’da yoğun sis: Görüş mesafesini 20 metreye düştü | Video 18.01.2024 | 10:25
Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli takside yakalandı | Video 01:18
Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli takside yakalandı | Video 18.01.2024 | 10:15
Terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 8 ay ceza alan hükümlü yakalanıp tutuklandı | Video 00:22
Terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 8 ay ceza alan hükümlü yakalanıp tutuklandı | Video 18.01.2024 | 09:55
Son Dakika: Kayseri’de 4 büyüklüğünde deprem | Video 00:50
Son Dakika: Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem | Video 18.01.2024 | 09:36
Gaziantep’te organize kaçakçılara ’sis’ operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:40
Gaziantep'te organize kaçakçılara 'sis' operasyonu: 6 gözaltı | Video 18.01.2024 | 09:19
Mikrodalgadan bile uyuşturucu çıktı, 2 şüpheli tutuklandı | Video 01:11
Mikrodalgadan bile uyuşturucu çıktı, 2 şüpheli tutuklandı | Video 18.01.2024 | 09:33
Vinç zinciri koptu, 2 işçi hayatını kaybetti | Video 01:57
Vinç zinciri koptu, 2 işçi hayatını kaybetti | Video 18.01.2024 | 09:32
Eyüpsultan’da motosiklet sürücüsü 2 kişiye çarpıp kaçtı | Video 01:25
Eyüpsultan’da motosiklet sürücüsü 2 kişiye çarpıp kaçtı | Video 18.01.2024 | 09:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA