Video Yaşam Bu kurbanlıklar sanatla büyüyor! Bakımını yaptığı hayvanları keman sesiyle "büyülüyor" | Video
Bu kurbanlıklar sanatla büyüyor! Bakımını yaptığı hayvanları keman sesiyle

Bu kurbanlıklar sanatla büyüyor! Bakımını yaptığı hayvanları keman sesiyle "büyülüyor" | Video

12.06.2024 | 11:29

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde besicilik mesleğiyle uğraşan 20 yaşındaki Hamit Keleş, her gün bakımını yaptığı kurbanlık hayvanlarına keman çalıyor.

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