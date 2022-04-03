Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! Mahalleli "Pilava pilava" sözleriyle uyandırılıyor | Video

Bursa'da yüzyıllardır devam eden korku, ramazan ayının gelmesiyle yine ortaya çıktı. Emirsultan Hazretlerinin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede, davul çalanların davulunun patladığı, tokat yediği, aklını kaybettiği ve farklı hallere büründüğü yönündeki rivayetlerden korkan davulcular, burada yaşayanları 'Pilava pilava' diye bağırıp zillerine basarak sahura kaldırıyor.

Merkez Yıldırım İlçesi'nde bulunan Emirsultan Hazretleri'nin Türbesinin yanında camisinin olduğu ve kendi adının da verildiği Emirsultan Mahallesi'nde yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor. Bir rivayete göre, önceleri davul çalan bir kişinin, gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta kalktığını söyleniyor. Bunları duyan davulcular Emirsultan mahallesinde sahur vakti davul çalmıyor.Nüfusu yaklaşık 15 bin olan Emirsultan Mahallesi'nde oturan vatandaşlar 'Pilava pilava' diye seslenerek sahura uyandırıldığını belirten Emirsultan Mahallesi muhtarı Yusuf Ziya Aydınlı, ''Ramazan ayında Emirsultan Mahallesinde kesinlikle davul çalınmıyor. Emirsultan Hazretlerine saygıdan dolayı ve peygamber torunu olduğu için mahallemizde kesinlikle davul çalınmamakta. Mahalle sakinlerimizi davulcularımız sahura ''pilava pilava' diyerek zile basarak kaldırmaktadır. Vatandaşımızda Emirsultan Hazretlerine saygıdan dolayı bu durumu memnuniyetle karşılıyor. Bu yüzyıllardır böyle giden bir olay. Bir sonraki nesillerimizde saygıdan dolayı bu geleneği devam ettireceklerine inanıyorum'' dedi.Mahalle sakinlerinden Şerafettin Torun, ''Yüzyıllardan beri olan bu gelenek atalarımızdan dedelerimizden gelen bir gelenek. Burada davul çalınmaz, vatandaşlar 'pilava pilava' diyerek zillerine basarak uyandırılır. Peygamber efendimizin torunu yatıyor burada, ona saygıdan dolayı davul çalınmaz. Eskilerden beri bu gelenek sürüyor. Mahallemize yeni taşınanlar için de bu durumun espirisi var. Davulcularımız pilava pilava dediği zaman yeni taşınanlar tencerelerini alarak aşağıya iniyorlar. Sonradan 'pilava pilava' denmesinin gerçeğini öğreniyorlar'' diye konuştu.