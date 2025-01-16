Video Yaşam “Bul karayı al parayı” oyunu ile dolandırıcılık yapan 9 şüpheli yakalandı | Video
“Bul karayı al parayı” oyunu ile dolandırıcılık yapan 9 şüpheli yakalandı | Video

“Bul karayı al parayı” oyunu ile dolandırıcılık yapan 9 şüpheli yakalandı | Video

16.01.2025 | 08:31

Ankara’da “Bul karayı al parayı” oyunu ile dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki ay önce "Bul karayı al parayı" oyunu ile dolandırıcılık yapan bir gruba yönelik çalışma başlattı. Şahısların aralarında görev dağılımı yaptıkları belirlendi. Beşerli 2 grup halinde çalışan şüphelilerin her gün farklı yerde tezgah açtıkları tespit edildi.

5 KİŞİDE FARKLI GÖREV
Kartları dağıtan kişi oyunu oynayan kişilerden 2 beyaz kart ve bir joker kart arasından jokeri takip etmesini istiyor. "İknacı" adı verilen şüpheli mağdurları kolundan çekerek oyuna davet ediyor. Sonrasında ekipten olan "oyuncu" denilen şüpheli ise oynayıp para kazanmış gibi yaparak oyuna özendiriyor. Tezgaha mağdur geldiği sırada ise dağıtıcı joker kartı tezgaha koymuş gibi yaparak üstüne beyaz kart koyuyor ve mağdurun yanlış kartı takip etmesi sağlanıyor. Para kaybeden vatandaşlar ise "uğurlayıcı" denilen şahıs tarafından "Bunlarla uğraşılmaz bunlar mafya, başını belaya sokma. Polise sakın gitme yoksa ailen ve senin için iyi şeyler olmaz" şeklinde tehdit ediliyor. Grupta bulunan son kişi ise polisi gözetleme işini yapıyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltı | Video 00:42
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltı | Video 16.01.2025 | 08:50
Motorlu araç trafiğine kapalı caddeye girdiler 993 TL ceza yediler | Video 01:10
Motorlu araç trafiğine kapalı caddeye girdiler 993 TL ceza yediler | Video 16.01.2025 | 08:49
Bul karayı al parayı oyunu ile dolandırıcılık yapan 9 şüpheli yakalandı | Video 01:11
“Bul karayı al parayı” oyunu ile dolandırıcılık yapan 9 şüpheli yakalandı | Video 16.01.2025 | 08:31
Adana’da torbacılara şafak operasyonu: 27 gözaltı kararı | Video 02:30
Adana'da torbacılara şafak operasyonu: 27 gözaltı kararı | Video 16.01.2025 | 08:31
Sakarya’da yalıtım fabrikasında korkutan yangın: 2’si ağır 4 yaralı | Video 02:24
Sakarya'da yalıtım fabrikasında korkutan yangın: 2'si ağır 4 yaralı | Video 15.01.2025 | 16:43
Soğukta bitkin düşen yavrusunu ağzında veteriner kliniği önüne getiren anne köpek, yürekleri ısıttı | Video 03:56
Soğukta bitkin düşen yavrusunu ağzında veteriner kliniği önüne getiren anne köpek, yürekleri ısıttı | Video 15.01.2025 | 16:18
Tırın köprü kolonuna ve otomobile çarptığı kazada faciadan dönüldü | Video 01:02
Tırın köprü kolonuna ve otomobile çarptığı kazada faciadan dönüldü | Video 15.01.2025 | 15:58
Yozgat’ta kayıp çocuk vakası için arama çalışması başlatıldı | Video 00:50
Yozgat'ta kayıp çocuk vakası için arama çalışması başlatıldı | Video 15.01.2025 | 15:19
Esenyurt’ta bir genci darp edip kaçırmak isteyen 3 maganda adliyeye sevk edildi | Video 00:54
Esenyurt’ta bir genci darp edip kaçırmak isteyen 3 maganda adliyeye sevk edildi | Video 15.01.2025 | 14:54
Çocukları apartmana sokup üzerlerine benzin döktü, apartman sakinlerini’ Ya geri dönerse’ korkusu sardı | Video 09:48
Çocukları apartmana sokup üzerlerine benzin döktü, apartman sakinlerini' Ya geri dönerse' korkusu sardı | Video 15.01.2025 | 14:20
12 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi | Video 02:58
12 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi | Video 15.01.2025 | 14:20
Kardeşinin uyuşturucudan tutuklanmasına neden olan baba-oğlu tüfekle yaraladı | Video 00:22
Kardeşinin uyuşturucudan tutuklanmasına neden olan baba-oğlu tüfekle yaraladı | Video 15.01.2025 | 14:12
MİT ve emniyetten sahte pasaport şebekesine ortak operasyon: 9 gözaltı | Video 02:44
MİT ve emniyetten sahte pasaport şebekesine ortak operasyon: 9 gözaltı | Video 15.01.2025 | 13:01
Ümraniye’de kadınların kavgası kamerada | Video 01:52
Ümraniye'de kadınların kavgası kamerada | Video 15.01.2025 | 12:35
Antalya Körfezi’nde görülmüştü! Deniz tavşanı 15 yıl sonra tekrar görüntülendi | Video 08:29
Antalya Körfezi'nde görülmüştü! Deniz tavşanı 15 yıl sonra tekrar görüntülendi | Video 15.01.2025 | 12:24
2 saatte 1.554 lira para toplayan dilenciye suçüstü | Video 01:07
2 saatte 1.554 lira para toplayan dilenciye suçüstü | Video 15.01.2025 | 12:23
MİT ve emniyetten sahte pasaport şebekesine ortak operasyon: 9 gözaltı | Video 01:53
MİT ve emniyetten sahte pasaport şebekesine ortak operasyon: 9 gözaltı | Video 15.01.2025 | 12:23
Adana’da karı-koca boğazı kesilerek, kız kardeş ise kalbinden bıçaklanarak öldürüldü | Video 02:47
Adana'da karı-koca boğazı kesilerek, kız kardeş ise kalbinden bıçaklanarak öldürüldü | Video 15.01.2025 | 12:23
9 yaşındaki çocuğun maganda kurşunuyla ağır yaralanmasıyla ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi 02:37
9 yaşındaki çocuğun maganda kurşunuyla ağır yaralanmasıyla ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi 15.01.2025 | 12:14
Kuyumculara sahte altın satan 3 şahıs yakalandı | Video 01:16
Kuyumculara sahte altın satan 3 şahıs yakalandı | Video 15.01.2025 | 12:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA