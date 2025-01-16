“Bul karayı al parayı” oyunu ile dolandırıcılık yapan 9 şüpheli yakalandı | Video
Ankara’da “Bul karayı al parayı” oyunu ile dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli yakalandı.
5 KİŞİDE FARKLI GÖREV
Kartları dağıtan kişi oyunu oynayan kişilerden 2 beyaz kart ve bir joker kart arasından jokeri takip etmesini istiyor. "İknacı" adı verilen şüpheli mağdurları kolundan çekerek oyuna davet ediyor. Sonrasında ekipten olan "oyuncu" denilen şüpheli ise oynayıp para kazanmış gibi yaparak oyuna özendiriyor. Tezgaha mağdur geldiği sırada ise dağıtıcı joker kartı tezgaha koymuş gibi yaparak üstüne beyaz kart koyuyor ve mağdurun yanlış kartı takip etmesi sağlanıyor. Para kaybeden vatandaşlar ise "uğurlayıcı" denilen şahıs tarafından "Bunlarla uğraşılmaz bunlar mafya, başını belaya sokma. Polise sakın gitme yoksa ailen ve senin için iyi şeyler olmaz" şeklinde tehdit ediliyor. Grupta bulunan son kişi ise polisi gözetleme işini yapıyor.
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