Burdur’da köpek dövüşü yaptıranlara yönelik operasyon görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.02.2024 | 16:13 Burdur’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin köpek dövüşü yaptıranlara yönelik düzenlediği operasyonda 22 şüpheliyi suçüstü yakalandı. Şahıslara toplam 142 bin TL para cezası uygulandı. Valilik tarafından operasyon görüntüleri yayınladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Burdur'da 18 Aralık günü merkeze bağlı Kozluca köyünde köpek dövüşü yaptırılacağına dair gelen istihbarat üzerine jandarma ekipleri tarafından köyün giriş çıkış yollarına fotokapanlar yerleştirildi aynı zamanda dron ile de giriş çıkışlar izlendi. Kameralardaki hareketliliği gören jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si organizatör, 8'i köpek sahibi, 12'si seyirci olmak üzere 22 şahıs suçüstü yakalandı. Yapılan incelemeler sonrasında dövüşle ilgisi bulunanlara toplam 142 bin 868 TL idari para cezası uygulanarak dövüştürülen 11 köpek hayvan barınağına teslim edildi. Olay yerinde bulunan 9 araç ise muhafaza altına alındı.