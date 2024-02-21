Burdur’da köpek dövüşü yaptıranlara yönelik operasyon görüntüleri ortaya çıktı | Video
Burdur’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin köpek dövüşü yaptıranlara yönelik düzenlediği operasyonda 22 şüpheliyi suçüstü yakalandı. Şahıslara toplam 142 bin TL para cezası uygulandı. Valilik tarafından operasyon görüntüleri yayınladı.
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