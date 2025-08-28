Video Yaşam Burdur'da otomobilin çarptığı genç metrelerce havaya savruldu! Feci kaza kamerada | Video
Burdur'da otomobilin çarptığı genç metrelerce havaya savruldu! Feci kaza kamerada | Video

Burdur'da otomobilin çarptığı genç metrelerce havaya savruldu! Feci kaza kamerada | Video

28.08.2025 | 09:47

Burdur'un Gölhisar ilçesinde aniden yola atlayan 20 yaşındaki genç, otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya savruldu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli K. (41) idaresindeki 35 CCA 176 plakalı otomobil, aniden yola çıkan 20 yaşındaki Şafak S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç metrelerce havaya fırladı ardından yola düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Şafak S., ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gencin bir anda yola atladığı, otomobilin çarpmasıyla havaya savrulduğu ve yere düştüğü anlar yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Manisa’da servis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var | Video 00:48
Manisa'da servis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var | Video 28.08.2025 | 10:00
Burdur’da otomobilin çarptığı genç metrelerce havaya savruldu! Feci kaza kamerada | Video 00:40
Burdur'da otomobilin çarptığı genç metrelerce havaya savruldu! Feci kaza kamerada | Video 28.08.2025 | 09:47
Halit Yukay’ın ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı: Mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar! | Video 06:10
Halit Yukay'ın ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı: Mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar! | Video 28.08.2025 | 09:47
Tekirdağ’da kiracıdan biber gazlı dehşet! Pazar arabalı, bastonlu, biber gazlı kavga kamerada | Video 03:31
Tekirdağ'da kiracıdan biber gazlı dehşet! Pazar arabalı, bastonlu, biber gazlı kavga kamerada | Video 28.08.2025 | 09:24
Çorlu’da kiracıdan ev sahibi anne ve kızına biber gazlı saldırı! Hastanelik oldular... | Video 01:04
Çorlu’da kiracıdan ev sahibi anne ve kızına biber gazlı saldırı! Hastanelik oldular... | Video 28.08.2025 | 09:11
Güzellik uzmanı Çiğdem, mide fıtığı ameliyatından 9 gün sonra öldü | Video 06:23
Güzellik uzmanı Çiğdem, mide fıtığı ameliyatından 9 gün sonra öldü | Video 28.08.2025 | 09:05
Arnavutköy’de 6 katlı fabrikada yangın | Video 00:52
Arnavutköy’de 6 katlı fabrikada yangın | Video 28.08.2025 | 08:30
Sultanbeyli’deki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı! Saldırı anı kamerada | Video 00:55
Sultanbeyli'deki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı! Saldırı anı kamerada | Video 27.08.2025 | 16:56
Kırıma uğrayan yangın söndürme uçağı gölden çıkarıldı | Video 03:17
Kırıma uğrayan yangın söndürme uçağı gölden çıkarıldı | Video 27.08.2025 | 16:37
Galata Köprüsü’nde kumar oynatan şüpheli yakalandı | Video 01:08
Galata Köprüsü'nde kumar oynatan şüpheli yakalandı | Video 27.08.2025 | 16:37
3 çocuk annesi eşini, bıçakla öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 01:30
3 çocuk annesi eşini, bıçakla öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 27.08.2025 | 16:12
Kadın yolcu kendini denize böyle bıraktı! Feribotta dehşet anları kamerada | Video 02:21
Kadın yolcu kendini denize böyle bıraktı! Feribotta dehşet anları kamerada | Video 27.08.2025 | 15:28
Sakarya’da ormanlık alanda yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi | Video 01:49
Sakarya'da ormanlık alanda yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi | Video 27.08.2025 | 15:17
Bolu’da alkollü yolcu, taksi şoförünü kurusıkı silah ile tehdit etti | Video 01:04
Bolu’da alkollü yolcu, taksi şoförünü kurusıkı silah ile tehdit etti | Video 27.08.2025 | 15:13
Samsun polisi tatil dolandırıcılarını yakaladı: 200’den fazla mağdur, 2 milyon TL vurgun | Video 01:32
Samsun polisi tatil dolandırıcılarını yakaladı: 200’den fazla mağdur, 2 milyon TL vurgun | Video 27.08.2025 | 14:28
Türk yarışmacıdan Rus yüzücü hakkında açıklama Uyarmama rağmen rotasını değiştirmedi | Video 04:48
Türk yarışmacıdan Rus yüzücü hakkında açıklama "Uyarmama rağmen rotasını değiştirmedi" | Video 27.08.2025 | 14:18
Hakan Çakır cinayetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:54
Hakan Çakır cinayetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.08.2025 | 13:57
Ankara’da bir kişi köpeğine alkol içirip o görüntüleri paylaştı | Video 00:40
Ankara'da bir kişi köpeğine alkol içirip o görüntüleri paylaştı | Video 27.08.2025 | 13:49
İstanbul Haydarpaşa Limanı’nda gemi yangını 01:07
İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda gemi yangını 27.08.2025 | 13:43
Asfalttaki yarık yüzünden ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 01:37
Asfalttaki yarık yüzünden ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 27.08.2025 | 13:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY