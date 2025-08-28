Burdur'da otomobilin çarptığı genç metrelerce havaya savruldu! Feci kaza kamerada | Video 28.08.2025 | 09:47 Burdur'un Gölhisar ilçesinde aniden yola atlayan 20 yaşındaki genç, otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya savruldu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli K. (41) idaresindeki 35 CCA 176 plakalı otomobil, aniden yola çıkan 20 yaşındaki Şafak S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç metrelerce havaya fırladı ardından yola düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Şafak S., ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gencin bir anda yola atladığı, otomobilin çarpmasıyla havaya savrulduğu ve yere düştüğü anlar yer aldı.