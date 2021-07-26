Video Yaşam Bursa Uludağ'da kaybolan kadın bulundu

Bursa Uludağ'da kaybolan kadın bulundu

Bursa Uludağ'da kaybolan kadın bulundu
26.07.2021 | 08:36

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Bursa'da geçen Cuma günü piknik sırasında odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan Gülefer Boynukısa, 25 kilometre uzaklıkta dağdaki çiftçiler tarafından sağ olarak bulundu. Dağdan indirilen Gülefer Boynukısa, iyi olduğunu belirterek, "Çok şükür. Dolaşa dolaşa aşağılara indim. Yola çıktım bir ağabey rast geldi. Aç durdum, sadece su içtim" dedi.

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Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bursa Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yalçın Mumcu ise çok büyük emeğin sarf edildiğini belirterek, tüm ekiplere teşekkür etti. Mumcu, "Aile çok mutlu. Bizler de çok mutluyuz. Sevindirici bir haber almak çok önemli. Sağlık durumu iyi, çok şükür, su içmiş ama bir şey yememiş, acıkmış. Ailesiyle biraz önce beraberdik gayet mutlular, defalarca boynumuza sarıldılar. Bütün ekiplere teşekkür ediyorum. Çok şükür sevindirici bir haber ile olayı sonlandırdık. Hiç ümidimizi kaybetmedik" diye konuştu.


'PATİKA YOLU GÜZERGAHINDA TEYZEYE RASTLADIK'
Gülefer Boynukısa'yı bulan Mustafa Tuna isimli vatandaş da "Kırsal Zeyniler Mahallesi?ne yürüyüşe çıkmıştım, aşağı yürüyüş yoluna inerken patika yolu güzergahında teyzeye rastladık, teyze bize 2-3 gündür kayıp olduğunu söyledi. İstanbul?dan geldiğinden bahsetti. Aç ve susuzdu. Biz de yol güzergahından tekrar aşağıya indik, çünkü orada telefon çekmiyordu. Telefonun çekeceği bir yere vardıktan sonra emniyet güçlerine haber verdik. Konum bilgilerini gönderdik. Yardımcı olmaya çalıştık. Hatta yolda giderken, bir tane beyefendiden aldığımız suyu kendisine ilettik. Sağlık durumu iyi. Sadece ayakkabıları yırtılmış. Elbiseleri yıpranmış" ifadelerini kullandı.

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