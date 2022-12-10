Bursa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı | Video

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Bursa'da bir hobi bahçesinde "Niye geldin" tartışmasında kan aktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan 2 kişi hayatını kaybederken bir kişide yaralandı.
Ardından hobi bahçesine Furkan G. geldi. Furkan G.'nin geldiğini gören arkadaşları "Niye geldin?" sorusunu söylemeleri üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyümesi üzerine Furkan G. aracına giderek ruhsatsız tabancayı alarak hobi bahçesine geri gitti. Burada bulunan Ertan Şahbaz, Ercan Bayram ve Deniz K.'yı doğru ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Ertan Şahbaz, Ercan Bayram ve Deniz K. kanlar içerisinde yerde kalırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri Ertan Şahbaz ve Ercan Bayram'a yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Deniz K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertan Şahbaz ve Ercan Bayram'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Deniz K.'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise cinayetin faili olan Furkan G.'yi İstanbul'a kaçtığı sırada Yalova'da kıskıvrak yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ CİNAYETİN SEBEBİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
Deniz K. davet edilmediği halde gittiği hobi bahçesinde "niye geldin" sorusunu kendine yediremediği ve daha sonra aracında bulunan ruhsatsız tabancayı alarak cinayeti işlediği öğrenildi.
Öte yandan Ertan Şahbaz'ın evli 3 çocuk babası olduğu ve bebe konfeksiyon işiyle uğraştığı Ercan Bayram'ın ise hafriyat işleriyle uğraştığı öğrenildi.
Ertan Şahbaz'ın ve Ercan Bayram'ın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.
Ercan Şahbaz bugün ikindi namazına müteakip Üçevler Mahallesi'nde bulunan Aziz Mahmut Hüdai caminde kılınan cenaze namazının ardından Demirci Mezarlığı'na defnedileceği öğrenilirken Ercan Bayram'ın ise ikindi namazına müteakip Yediselviler caminde kılınan cenaze namazının ardından Değirmenlikızık Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.