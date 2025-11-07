Bursa’da 50 metre arayla iki kaza: Aynı aileden 3 kişi yaralandı | Video 07.11.2025 | 12:40 Bursa-Orhaneli Yolu üzerinde meydana gelen iki ayrı kazada biri bebek olmak üzere aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kazalar, yalnızca 50 metre arayla gerçekleşti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Orhaneli Yolu üzerinde seyir halinde olan 16 AZA 967 plakalı tır, sürücüsü Uğur E.'nin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından ayakta tedavi edildi.Tır kazasından yaklaşık 50 metre ileride, 16 LTB plakalı otomobil de sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan savruldu. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılardan bebek hafif şekilde yaralanırken, anne ve baba olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.