Bursa'da 7 katlı apartmanda korku dolu anlar kamerada: Böyle yandı! | Video
Bursa'da 7 katlı binanın 2'inci katının mutfağından yükselen alevler, apartman sakinlerinin yüreğini ağzına getirdi. Ocakta unutulan yemekten çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kısa sürede müdahale edilen yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.
