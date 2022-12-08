Video Yaşam Bursa'da fetö operasyonunda 7 tutuklama | Video
Bursa'da fetö operasyonunda 7 tutuklama | Video

Bursa'da fetö operasyonunda 7 tutuklama | Video

08.12.2022 | 15:24

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BURSA'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'gaybubet evleri'nde kalıp, örgütsel faaliyet yürüten FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası, 10 şüphelinin kimliği belirlendi. Harekete geçen ekipler, dün sabah operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda aralarında meslekten ihraç edilmiş hakimin de olduğu 5'i ByLock kullanıcısı 9 şüpheli, gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda FETÖ/PDY'nin sözde seyahat biriminin olduğu, örgüt üyelerinin bu birim aracılığı ile yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Bazı şüphelilerin yurt dışındaki örgüt üyeleri ile irtibatlı olduğu, saklandıkları evleri 3'üncü şahıslar adına kiraladıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliye sevk edilen A.U., E.G., N.H., M.S.A., M.M., A.A. ve M.E. tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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