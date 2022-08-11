Bursa’da kadınların saç başa kavgası kamerada | Video

Bursa’da kadınların saç saça acımasızca kavgası cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadınlar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kadınlar birbirlerine acımasızca vurdu. Saç saça kavga; çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken kadınlar polis merkezine götürüldü.