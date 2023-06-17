Bursa'da kayınpeder dehşeti: Damadının boğazını kesti! | Video
Bursa’da aralarında husumeti bulunan kayınpeder sokak ortasında tartıştığı damadının boğazını kesti.
Kayınpeder H.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
Bursa'da kayınpeder dehşeti: Damadının boğazını kesti! | Video 17.06.2023 | 09:05
01:35
Van Gölü'nde gün batımı mest etti | Video 16.06.2023 | 21:08
00:35
Şişli’de komşusunu sokak ortasında vurarak öldürdü! | Video 16.06.2023 | 15:48
01:15
Hayali istihdam ile devleti zarara uğrattılar! 39 gözaltı var | Video 16.06.2023 | 15:47
08:44
00:28
00:14
20 yaşındaki genç sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü! | Video 16.06.2023 | 14:52
00:27
İstanbul’da aranan 100 kişi yakalandı | Video 16.06.2023 | 14:52
00:39
Önce borçlandırdılar, sonra ölümle tehdit edip paralarını aldılar | Video 16.06.2023 | 14:28
00:12
Freni boşalan kamyon kontrol noktasına böyle daldı | Video 16.06.2023 | 14:14
03:14
Son Dakika: Ankara'da tarım ilacı faciası: 2 kişi hayatını kaybetti | Video 16.06.2023 | 14:14
00:38
Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı | Video 16.06.2023 | 14:14
00:59
Konya'da camiden ve evden hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı | Video 16.06.2023 | 11:26
04:34
01:07
Sinop’ta 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' operasyonu: 17 gözaltı | Video 16.06.2023 | 11:13
05:42
Eskişehir'de, 2 inşaat arasındaki 3 katlı kerpiç bina çöktü | Video 16.06.2023 | 08:59
03:42
02:04
04:14
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Haziran 2023 Cuma atv izle! | Video 16.06.2023 | 10:15