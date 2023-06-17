Video Yaşam Bursa'da kayınpeder dehşeti: Damadının boğazını kesti! | Video
Bursa'da kayınpeder dehşeti: Damadının boğazını kesti! | Video

Bursa'da kayınpeder dehşeti: Damadının boğazını kesti! | Video

17.06.2023 | 09:05

Bursa’da aralarında husumeti bulunan kayınpeder sokak ortasında tartıştığı damadının boğazını kesti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında husumeti bulunan kayınpederi H.C. ile karşılaşan Ali Gürbüz sokak üzerinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kayınpeder H.C. damadı Ali Gürbüz'ün boğazını kesti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan Ali Gürbüz'ün cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kayınpeder H.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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