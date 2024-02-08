Video Yaşam Bursa’da korkunç cinayet! Ailesinden 3 kişiyi tüfekle öldürdü | Video
Bursa’da korkunç cinayet! Ailesinden 3 kişiyi tüfekle öldürdü | Video

Bursa’da korkunç cinayet! Ailesinden 3 kişiyi tüfekle öldürdü | Video

08.02.2024 | 09:03

Bursa’da eşinden ayrılıp bunalıma giren adam, eve gittiğinde ailesiyle tartıştı. Kavgaya dönen tartışmada cinnet geçiren şahıs, 7 yaşındaki oğlunun yanında önce annesi ve babasını, ardından da erkek kardeşini tüfekle vurdu. İhbar üzerine şüpheli olay yerinde yakalanırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre karısından ayrıldığı için bunalıma giren A.Y. (30), 2. Ceviz Sokak'ta ailesinin yaşadığı eve geldi. Evde babası Seyithan Y. ile tartışmaya yaşayan A.Y., bir anda kavgaya tutuştu. Ev halkıyla kavgaya tutuşan şüpheli, evde bulunan tüfek ile önce babası Seyithan Y.'yi, ardından annesi Zozan Y.'yi (55) daha sonra ise kendisini engellemek isteyen 25 yaşındaki kardeşi M.Y'yi de 7 yaşındaki oğlunun yanında vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince olay yerinden kaçmak üzereyken suç aletiyle yakalanan şüpheli emniyete götürülürken, sağlık ekipleri vurulanların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şoku içine giren 7 yaşındaki çocuk ise polis tarafından güvence altına alındı. Savcılık incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, ailenin yakınları ve akrabaları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.
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