Bursa'da palyaço kıyafetli 17 yaşındaki şüpheli yakalandı | Video

22.08.2025 | 16:51

Bursa'da sokakta oynayan çocukları kovaladığı iddia edilen palyaço kıyafetli M.D. (17) isimli şüpheli yakalandı. Kendisinden korkan çocukların kaçıp eve saklandığı anlar, güvenlik kamerasına da yansıyan M.D.‘nin ifadesinde, düğünlerde palyaço olarak çalıştığı ve elinde bıçak değil, bisiklet kornası olduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede palyaço kıyafetiyle dolaşan elinde bıçak olduğu öne sürülen kişi, sokakta oynayan çocukları kovaladı. 18 Ağustos'ta saat 21.30 sıralarında 1. Zindankapı Sokak'taki güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, sokağın başında palyaço kıyafetli şüphelinin görünmesiyle, 2 kadın ile 3 çocuğun eve kaçıp kapıyı kapattıkları görüldü. Tek katlı müstakil evin kapısına gelen şüphelinin, bir süre beklediği, tam gideceği sırada tekrar geri dönüp, evin penceresine doğru el salladığı da görüntülere yansıdı.

'EVİMİN BALKONUNDA OTURURKEN GÖRDÜM, HAREKETLERİ TUHAFTI'

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı mahalle muhtarı Emine Aytekin, gelen şikayetler sonrası konuyu polise ilettiğini söyleyerek, "Geçen gün ben de evimin balkonunda otururken, aşağıdan geçen palyaço kıyafetli birini gördüm. İleride bir otel olduğu için, oraya eğlenceye gittiğini düşündüm. Ama hal ve hareketleri tuhaftı. Mahalleden birkaç kişiden de şikayet gelince emniyete bildirdim. Tedirginizö dedi. Şikayet sonrası Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatılırken, kimliğinin M.D. olduğu tespit edilen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aynı mahallede yakalandı.

ÇOCUKLARA ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞ

Animatör olduğunu ve düğünlerde palyaço olarak çalıştığını söyleyen M.D.'nin, ifadesinde, "Düğünlere, palyaço kıyafetimi giyerek, gidip, geliyorum. O gün sokaktan geçerken çocukları gördüm. Şaka yapma amacıyla saklandım. Sonra saklandığım yerden çıkıp, çocuklara doğru yine şaka yapmak için koşarken, çocuklar panik yapıp içeri girdi. Evin önüne gittiğimde, anneleri çocukların korktuğunu, buradan gitmem gerektiğini söyledi. Ben de özür dileyip, yoluma devam ettimö dedi. M.D.'nin elinde bıçak değil, bisiklet kornası olduğunu söylediği de öğrenildi.

