Bursa'da tarihi uyuşturucu operasyonu kamerada... Binlerce kişiyi zehirlenmekten kurtardılar 25.10.2024 | 08:39 Bursa'da narkotik polisinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 86 bin ecstasy hap ve 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik köpeği Lizz'in de katıldığı operasyonda ele geçen uyuşturucular sayesinde binlerce genç zehirlenmekten kurtarıldı. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aydır sürdürdüğü teknik ve fiziki takip sonucu Bursa'ya sokulmak istenen uyuşturucuları yakalayıp tarihi bir operasyona imza attı.



4 şüphelinin uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisine ulaşan ekipler, şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülen operasyonda şüphelilerin ev ve araçları mercek altına alındı.



Operasyon için düğmeye basıldı, tarihi rekor geldi

Yapılan teknik takip sonucu operasyon için düğmeye basan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri C.S., E.S., Ö.E. ve C.S. isimli şahısların iki ayrı araçla Bursa'ya geleceği bilgisine ulaştı.



Narkotik köpeği Lizz'in de katıldığı operasyonda bir minibüs ve bir hafif ticari araçta yapılan aramada 28 kilo 600 gram (86 bin adet) uyuşturucu ecstasy hap ile 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi.



Yapılan başarılı operasyon sonucu gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik köpeği Lizz de başarılı operasyon sonrası ele geçirilen uyuşturucuların başında poz vermeyi ihmal etmedi.



Ele geçen uyuşturucu ile 60 bin kişinin, hap ile de 86 bin kişinin zehirlenmekten kurtarıldığı öğrenildi.