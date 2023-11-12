Video Yaşam Bursa’da vatandaş ceviz büyüklüğünde yağan doludan aracını böyle korumaya çalıştı | Video
Bursa’da vatandaş ceviz büyüklüğünde yağan doludan aracını böyle korumaya çalıştı | Video

Bursa’da vatandaş ceviz büyüklüğünde yağan doludan aracını böyle korumaya çalıştı | Video

12.11.2023 | 08:42

Bursa’da etkili olan sağanak yağış ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak yağış sonrası araçlar, yolda ilerlemekte zorluk yaşarken vatandaşlar araçlarını dolu yağışından karton ve battaniye ile korumaya böyle çalıştı. Bir vatandaşın aracını kartonla korumaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

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Merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer başta olmak üzere Bursa'nın tüm ilçelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Ankara Yolu Caddesi'nde rögarlar taştı, araçlar gitmekte zorlandı. Diğer yandan sağanak yağış sebebiyle Mimar Sinan batçığı kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle yol, tekrardan trafiğe açıldı.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI
Özellikle merkez Yıldırım ilçesinin dağlık alana yakın olan Teleferik Mahallesi'ne ve Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi mevkiine ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. O anlar bir güvenlik kamerasına anbean yansırken, araç sahipleri araçlarının üzerlerini halı, karton gibi eşyalarla örterek araçlarının zarar görmesini engellemeye çalıştı.

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