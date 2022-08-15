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OTOMATİK OYNAT
01:02
Alkollü sürücü kamyonete çarptı: 1 yaralı | Video 15.08.2022 | 09:24
02:10
00:35
Van’da 2 organizatör tutuklandı | Video 15.08.2022 | 09:14
03:09
Bursa'da yağış etkili oldu: Yollar göle döndü | Video 15.08.2022 | 08:44
02:40
Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler karıştı | Video 15.08.2022 | 08:52
04:11
Mersin’de ahşap evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı | Video 15.08.2022 | 08:43
01:00
Büyükçekmece'de tehlikeli düğün eğlencesi | Video 15.08.2022 | 08:52
03:02
TEM’de yolcu otobüsü alev alev yandı | Video 15.08.2022 | 08:38
01:15
Marmara'da fırtına ve gök gürültülü yağış hakim | Video 15.08.2022 | 08:38
01:24
Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada | Video 15.08.2022 | 00:05
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04:44
Sıcak havanın tadını Caddebostan Sahili'nde çıkardılar | Video 14.08.2022 | 18:43
02:57
Mereto Dağı'nda doğal kar ve pekmez karışımı keyfi | Video 14.08.2022 | 18:31
01:40
AVM'de tekme tokat kavga kamerada | Video 14.08.2022 | 18:23
00:43
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Adı Narko Alan! İki bin 597 kişi sorgulandı | Video 14.08.2022 | 15:32
01:46
Psikolog Üstün Dökmen'den skandal ifade "Başörtülü psikolog olmaz" | Video 14.08.2022 | 15:29
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Oturuşu ile meşhur olan kediye rakip oldu | Video 14.08.2022 | 12:53
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Denizde mahsur kalan geyiği cankurtaranlar böyle kurtardı | Video 14.08.2022 | 12:14
Bursa'da yağış etkili oldu, yollar göle döndü. Mudanya'da etkili olan yağıştan ötürü vatandaşlar zor anlar yaşadı, araçlar yolda kaldı, rögarlar patladı.