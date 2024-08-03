Video Yaşam Çalışır vaziyetteki otomobil 6 metreden D-130 Karayolu'na uçtu: 1 yaralı | Video
Çalışır vaziyetteki otomobil 6 metreden D-130 Karayolu'na uçtu: 1 yaralı | Video

Çalışır vaziyetteki otomobil 6 metreden D-130 Karayolu'na uçtu: 1 yaralı | Video

03.08.2024 | 16:03

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde garaj kapısını kapatmak için sürücünün indiği otomobil 6 metre yükseklikten D130 Karayolu'na uçtu. Otomobil takla atarken, araçta bulunan yolcu yaralandı.

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Olay, Halıdere Yalı Mahallesi Taşlıburun Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücü A.K., garajdan 41 AK 599 plakalı otomobilini çıkarttı. Çalışır vaziyetteki aracından inen A.K., garajın kapısını kapatmak için otomobilden indi. O esnada kendi kendine hareket eden otomobil, 6 metre yükseklikten D-130 Karayolu'na uçarak takla attı. O esnada araçta yolcu kısmında bulunan kadın yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hem 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi hem de yardıma koştu. Vatandaşlar araçta bulunan kadını çıkarırken olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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