Çalışır vaziyetteki otomobil 6 metreden D-130 Karayolu'na uçtu: 1 yaralı | Video
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde garaj kapısını kapatmak için sürücünün indiği otomobil 6 metre yükseklikten D130 Karayolu'na uçtu. Otomobil takla atarken, araçta bulunan yolcu yaralandı.
Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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