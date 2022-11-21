Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
Zehir serasında suçüstü yakalandılar | Video 21.11.2022 | 10:10
01:58
00:47
Uyuşturucu sevkiyatında suçüstü | Video 21.11.2022 | 10:09
01:43
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Zehir tacirleri suçüstü yakalandı | Video 21.11.2022 | 10:09
03:27
01:58
01:20
Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilal aynı karede böyle görüntülendi | Video 21.11.2022 | 09:46
01:00
03:18
Önce bıçakladı sonra bıçaklandı, o anlar kameraya yansıdı | Video 21.11.2022 | 09:19
03:28
Kartal Aydos Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü | Video 21.11.2022 | 09:18
04:36
Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızına çarptı 19.11.2022 | 19:22
01:51
İstanbul’da metro arızası nedeniyle yolcular tahliye edildi | Video 19.11.2022 | 16:54
01:51
02:00
Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 75 gözaltı kararı! | Video 21.11.2022 | 08:57
02:00
Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 75 gözaltı kararı | Video 21.11.2022 | 08:51
01:26
Siverek'te kaza: 1 ölü, 4 yaralı | Video 19.11.2022 | 16:14
05:08
Bartın’da orman yangını: 4 kişi gözaltına alındı | Video 21.11.2022 | 08:32
06:42
Sadabad eski güzel günlerine dönüyor | Video 19.11.2022 | 16:06
00:47
01:11
Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli | Video 17.11.2022 | 15:53
İstanbul’da eşine az rastlanır bir ay manzarası kaydedildi. Aynı karede buluşan Çamlıca Camii, Galata Kulesi ve hilalin manzarası sosyal medyada büyük beğeni topladı.