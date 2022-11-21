Video Yaşam Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilal aynı karede böyle görüntülendi | Video
Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilal aynı karede böyle görüntülendi | Video

Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilal aynı karede böyle görüntülendi | Video

21.11.2022 | 09:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zehir serasında suçüstü yakalandılar | Video 00:14
Zehir serasında suçüstü yakalandılar | Video 21.11.2022 | 10:10
Türk basın tarihinin çınarı Hıncal Uluç’u kaybettik! Usta gazeteci 83 yaşındaydı... | Video 01:58
Türk basın tarihinin çınarı Hıncal Uluç'u kaybettik! Usta gazeteci 83 yaşındaydı... | Video 21.11.2022 | 10:10
Uyuşturucu sevkiyatında suçüstü | Video 00:47
Uyuşturucu sevkiyatında suçüstü | Video 21.11.2022 | 10:09
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Zehir tacirleri suçüstü yakalandı | Video 01:43
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Zehir tacirleri suçüstü yakalandı | Video 21.11.2022 | 10:09
Marketçi genç, fırtınayla sürüklenen çerez standını metrelerce koşarak böyle yakaladı | Video 03:27
Marketçi genç, fırtınayla sürüklenen çerez standını metrelerce koşarak böyle yakaladı | Video 21.11.2022 | 09:54
SON DAKİKA: Amasya’da Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy’un içinde bulunduğu minibüs tıra çarptı: 3 ölü! | Video 01:58
SON DAKİKA: Amasya'da Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy’un içinde bulunduğu minibüs tıra çarptı: 3 ölü! | Video 21.11.2022 | 09:47
Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilal aynı karede böyle görüntülendi | Video 01:20
Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilal aynı karede böyle görüntülendi | Video 21.11.2022 | 09:46
Tiyatrocuların minibüsü kaza yapmıştı! Son görüntüleri ortaya çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy yaralandı | Video 01:00
Tiyatrocuların minibüsü kaza yapmıştı! Son görüntüleri ortaya çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy yaralandı | Video 21.11.2022 | 09:32
Önce bıçakladı sonra bıçaklandı, o anlar kameraya yansıdı | Video 03:18
Önce bıçakladı sonra bıçaklandı, o anlar kameraya yansıdı | Video 21.11.2022 | 09:19
Kartal Aydos Ormanı’nda çıkan yangın söndürüldü | Video 03:28
Kartal Aydos Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü | Video 21.11.2022 | 09:18
Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızına çarptı 04:36
Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızına çarptı 19.11.2022 | 19:22
İstanbul’da metro arızası nedeniyle yolcular tahliye edildi | Video 01:51
İstanbul’da metro arızası nedeniyle yolcular tahliye edildi | Video 19.11.2022 | 16:54
İki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı | Video 01:51
İki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı | Video 19.11.2022 | 16:20
Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 75 gözaltı kararı! | Video 02:00
Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 75 gözaltı kararı! | Video 21.11.2022 | 08:57
Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 75 gözaltı kararı | Video 02:00
Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 75 gözaltı kararı | Video 21.11.2022 | 08:51
Siverek’te kaza: 1 ölü, 4 yaralı | Video 01:26
Siverek'te kaza: 1 ölü, 4 yaralı | Video 19.11.2022 | 16:14
Bartın’da orman yangını: 4 kişi gözaltına alındı | Video 05:08
Bartın’da orman yangını: 4 kişi gözaltına alındı | Video 21.11.2022 | 08:32
Sadabad eski güzel günlerine dönüyor | Video 06:42
Sadabad eski güzel günlerine dönüyor | Video 19.11.2022 | 16:06
Amasya’da ünlü tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 8 yaralı | Video 00:47
Amasya’da ünlü tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 8 yaralı | Video 21.11.2022 | 08:51
Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli | Video 01:11
Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli | Video 17.11.2022 | 15:53

İstanbul’da eşine az rastlanır bir ay manzarası kaydedildi. Aynı karede buluşan Çamlıca Camii, Galata Kulesi ve hilalin manzarası sosyal medyada büyük beğeni topladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ayın en güzel halini çekmeye çalışan bir çok fotoğrafçı zaman zaman astrolojik verilerden yardım alıyor kimi zamanda farklı programlar kullanıyor. İzmir'de yaşayan ve daha önce farklı konular ve hikayeler ile ay fotoğrafları çeken fotoğraf sanatçısı İsa Turan; Çamlıca Camii, Galata Kulesi ve hilali aynı karede görüntüledi. Turan, fotoğrafı çekebilmek için yaklaşık 3 ay boyunca ayın hareketlerini nereden doğup nereden battığından hava durumu verilerine kadar birçok farklı durumu inceledi ve sonunda ayı çekebilmek için birçok farklı konum buldu. Turan, en doğru konumu bulduğu gün ise hava bulutlu olmasına rağmen ayın doğumunu timelpyse tekniği ile fotoğrafladı. Daha sonra ayın doğumunu video haline getirip ortaya kartpostallık karelerin oluşmasını sağladı. Turan'ın çektiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA