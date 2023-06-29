Çan-Biga karayolunda 2 ayrı kazada 7 kişi yaralandı | Video
Çan-Biga karayolunda aynı anda meydana gelen 2 ayrı kaza da 7 kişi yaralandı.
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