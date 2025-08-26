Çanakkale Boğazı'nda muhteşem görüntüler! Dev kruvaziyer, gövdesine Türk Bayrağını yansıttı | Video
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Bahamalar bayraklı ‘Resilient Lady' isimli kruvaziyer gemisi gövdesineki ışıklarla Türk bayrağı oluşturdu.
