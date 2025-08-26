Çanakkale Boğazı'nda muhteşem görüntüler! Dev kruvaziyer, gövdesine Türk Bayrağını yansıttı | Video 26.08.2025 | 16:28 Çanakkale Boğazı'ndan geçen Bahamalar bayraklı ‘Resilient Lady' isimli kruvaziyer gemisi gövdesineki ışıklarla Türk bayrağı oluşturdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çanakkale Boğazı'ndan dün saat 22.00 sıralarında Bahamalar bayraklı 277 metre boyunda 42 metre uzunluğundaki 2 bin 572 yolcu kapasiteli 'Resilient Lady' isimli kruvaziyer gemisi geçiş yaptı. Çanakkale önlerine gelen kruvaziyer gemisinin ışıkları Türk bayrağı şeklini ışıklandırıldı. Çanakkale'yi Türk bayrağı ile selamlayan geminin boğazdan geçişi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.