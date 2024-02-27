Video Yaşam Çanakkale’de meydana gelen 4.6’lık deprem anı kameraya böyle yansıdı | Video
Çanakkale’de meydana gelen 4.6’lık deprem anı kameraya böyle yansıdı | Video

Çanakkale’de meydana gelen 4.6’lık deprem anı kameraya böyle yansıdı | Video

27.02.2024 | 16:34

Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelen deprem kameraya böyle yansıdı...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çanakkale’de meydana gelen 4.6’lık deprem anı kameraya böyle yansıdı | Video 00:56
Çanakkale’de meydana gelen 4.6’lık deprem anı kameraya böyle yansıdı | Video 27.02.2024 | 16:34
SON DAKİKA: Çanakkale’de 4.6 büyüklüğünde deprem! | Video 02:37
SON DAKİKA: Çanakkale’de 4.6 büyüklüğünde deprem! | Video 27.02.2024 | 16:25
3 ilde sanal eskort dolandırıcılığı ve şantajına 4 tutuklama | Video 01:10
3 ilde sanal eskort dolandırıcılığı ve şantajına 4 tutuklama | Video 27.02.2024 | 16:16
Adana’da narkotik polisleri 10 kilo bonzai ele geçirdi | Video 01:00
Adana’da narkotik polisleri 10 kilo bonzai ele geçirdi | Video 27.02.2024 | 16:05
Batman’da takla atan minibüs hurdaya döndü: 3 ağır yaralı | Video 01:13
Batman'da takla atan minibüs hurdaya döndü: 3 ağır yaralı | Video 27.02.2024 | 16:07
Aleyna Dalveren’e gözaltı şoku: Sahte para ve silah paylaşımı yapmıştı... | Video 01:11
Aleyna Dalveren'e gözaltı şoku: Sahte para ve silah paylaşımı yapmıştı... | Video 27.02.2024 | 15:31
Kastamonu’da 27 bin 944 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 3 tutuklama | Video 01:14
Kastamonu’da 27 bin 944 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 3 tutuklama | Video 27.02.2024 | 15:19
Kağıthane’de dehşet anları kamerada: Şoför kamyonetiyle otomobil arasında sıkıştı | Video 02:34
Kağıthane’de dehşet anları kamerada: Şoför kamyonetiyle otomobil arasında sıkıştı | Video 27.02.2024 | 15:03
Öğretmenin ’heimlich manevrası’ öğrencinin hayatını kurtardı! O anlar kamerada | Video 00:55
Öğretmenin 'heimlich manevrası' öğrencinin hayatını kurtardı! O anlar kamerada | Video 27.02.2024 | 15:05
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 34 gözaltı | Video 01:14
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 34 gözaltı | Video 27.02.2024 | 14:30
50 saatlik görüntüler incelendi, silahlı saldırı olaylarına karışan 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı | Video 05:51
50 saatlik görüntüler incelendi, silahlı saldırı olaylarına karışan 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı | Video 27.02.2024 | 14:18
Beyoğlu’nda “kilit doktoru” lakaplı kadın hırsıza operasyon | Video 00:20
Beyoğlu’nda “kilit doktoru” lakaplı kadın hırsıza operasyon | Video 27.02.2024 | 13:33
Bursa’da, çocukların bıçaklı kavgasında 13 yaşındaki Abdullah öldü | Video 01:46
Bursa'da, çocukların bıçaklı kavgasında 13 yaşındaki Abdullah öldü | Video 27.02.2024 | 13:43
Yaşlı adam yaya geçidinden geçerken otomobil böyle çarptı | Video 01:29
Yaşlı adam yaya geçidinden geçerken otomobil böyle çarptı | Video 27.02.2024 | 13:46
Beyoğlu’nda dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı: Genç çifte dayak kamerada | Video 01:44
Beyoğlu’nda dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı: Genç çifte dayak kamerada | Video 27.02.2024 | 13:34
Gökten lastik yağdı, kaldırımda yürüyen kadın ölümden kıl payı kurtuldu | Video 01:30
Gökten lastik yağdı, kaldırımda yürüyen kadın ölümden kıl payı kurtuldu | Video 27.02.2024 | 13:02
Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalıp öldü! Korkunç anlar kamerada | Video 01:19
Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalıp öldü! Korkunç anlar kamerada | Video 27.02.2024 | 13:02
Bilecik merkezli ’Demir Operasyonu’nda yakalanan 19 şüpheliden 9’u tutuklandı | Vdieo 01:34
Bilecik merkezli 'Demir Operasyonu'nda yakalanan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı | Vdieo 27.02.2024 | 12:50
Cezaevlerindeki örgüt mensuplarına finansal destek sağlayanlara operasyon: 15 gözaltı | Video 00:59
Cezaevlerindeki örgüt mensuplarına finansal destek sağlayanlara operasyon: 15 gözaltı | Video 27.02.2024 | 12:48
Beylikdüzü’nde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı | Video 02:29
Beylikdüzü’nde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı | Video 27.02.2024 | 12:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA