Video Yaşam Cani babanın dövdüğü bebeğin son durumu ne? Doktoru açıkladı | Video
Cani babanın dövdüğü bebeğin son durumu ne? Doktoru açıkladı | Video

Cani babanın dövdüğü bebeğin son durumu ne? Doktoru açıkladı | Video

01.12.2021 | 13:45

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Son dakika! Bebeği öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı: "Bir anlık sinirle oldu" | Video 01.12.2021 | 11:12

Gaziantep'te 1 aylık bebeğini öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıkan cani baba Yunus Göç'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, bebeği ağladığı için bir anlık sinirle darp ettiğini söyleyen Göç, suçlamaları kabul etti. Bebeğin annesi Semra Göç'ün ise daha önce eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığındığı, eşi Yunus Göç hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Semra Göç'ün eşine karşı 4 ay önce açtığı boşanma davasından aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiği öğrenildi.

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