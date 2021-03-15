A HABER CANLI YAYIN | Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları A Haber ile canlı izle | Video

A Haber Canlı yayını aşağıdaki bölümdedir: "Kabine toplantısı ne zaman?" sorusu, koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı dönemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısı en son iki hafta önce gerçekleştirilmiş ve koronavirüs risk haritasına göre 2 hafta bir tedbirlerin güncelleneceği kamuoyu ile paylaşılmıştı. Toplantıya kısa bir süre kala, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ve ulusa sesleniş konuşması canlı yayını merak konusu oldu. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklaması A Haber ile canlı yayınlanacak.

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