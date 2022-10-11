Çantasıyla çevredekilere saldırmıştı; bipolar bozukluk tespit edildi | Video

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ESKİŞEHİR'de elindeki çantasıyla çevredekilere saldırdığı için gözaltına alındıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakılarak tedavi altına alınan Deniz Ö.'ye (37) hastanede 'bipolar kişilik bozukluğu' teşhisi konuldu.
BİPOLAR KİŞİLİK BOZUKLUĞU ÇIKTI
Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nde tedavisi süren Deniz Ö.'ye yapılan incelemelerin ardından 'bipolar kişilik bozukluğu' teşhisi konuldu. Hastanede tedavisi süren Deniz Ö.'nün kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memuru ve girdiği bir büfede müşterilerden birinin şapkasını aldığı yeni görüntüleri ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.