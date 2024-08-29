Çantayı çalan kapkaççılar kıskıvrak böyle yakalandı | Video
Bursa'da yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli iki şüpheli, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından film gibi operasyonla yakalandı. Kapkaç ve şüphelilerin yakalanma anları kameraya yansıdı.
Motosikletli kapkaççılar sırra kadem basarken K.A. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Yıldırım ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve motosikletin plakasını kısa sürede tespit etti. Şüphelilerin İshak A. (19) ve Necmettin E. (17) olduğunun tespit edilmesinin ardından operasyon başlatıldı.
İÇ ÇAMAŞIRIYLA KAÇTILAR, KISA SÜREDE YAKALANDILAR
Ekipler, şüphelilerin Selimzade Mahallesi'nde yaşadığını tespit etti. Bunun üzerine mahalle ablukaya alındı. Polislerin geldiğini fark eden kapkaççılar üzerlerine kıyafet almadan kaçarken kısa sürede yakalandılar. Yaka paça iç çamaşırlarıyla gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çanta ve içinde bulunan eşyalar bulunarak sahibi K.A.'ya teslim edildi.
KAPKAÇ ANI KAMERADA
K.A.'nın yürüdüğü esnada sırt çantasını motosikletli iki şüphelinin kapkaç yöntemiyle çaldığı anlar sokak üzerinde bulunan bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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