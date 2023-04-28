Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye böyle savruldular! Motosiklet ile otomobil çarpıştı | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin tali yoldan dikkatsiz bir şekilde Cumhuriyet Bulvarı’na çıktığı ve hızla gelen motosiklet ile çarpıştıkları görüldü.
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