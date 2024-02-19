Çarptığı aracı tekmeledi, otomobille yolunu kesip tehdit etti! O anlar kamerada | Video
Kartal'da Özlem Ç.'nin kullandığı otomobil, Baran Gür'ün kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı. Baran Gür ile tartışan Özlem Ç., "Senden mi korkacağım, polis çağır" diyerek tepki gösterdi ve aracı tekmeledi. Özlem Ç. olay yerinden ayrılan sürücüyü uzun süre takip ederek otomobiliyle yolunu kesti. O anlar kameraya yansıdı.
ARACI TEKMELELEYEREK MEYDAN OKUDU
Tartışmanın uzaması üzerine görüntü alan Baran Gür'e tepki gösteren Özlem Ç. tehdit ve hakaretlerde bulundu. "Polis çağıracağım" diyen Baran Gür'e karşılık veren Özlem Ç., "Çağır oğlum, senden mi korkacağım. İstediğini çekebilirsin" dedi. Özlem Ç. aracına geçen Baran Gür'ün üzerine yürüdü. "Kadınsın diye bir şey yapmıyorum" şeklinde tepki gösteren Baran Gür'e Özlem Ç., "Yap, adamsan yap diyerek" çarptığı aracı tekmeledi.
ARACI TAKİP ETTİ, YOL KESTİ
Tartışmanın uzaması üzerine olay yerinden ayrılan Baran Gür, bu kez de takip edildi. Otomobille Gür'ün kullandığı aracı dakikalarca takip eden Özlem Ç., bir süre sonra aracın önünü kesti. Araç sürücüsü Baran Gür yoluna devam ederken, tartışma araç camlarından da sürdü. Özlem Ç.'nin kullandığı otomobil, takip sırasında aracı bir kez daha geçmeye çalışırken, başka bir otomobile çarparak kaza yaptı. YAŞANANLAR KAMERADA Yaşanan olayı saniye saniye cep telefonu ile kayıt altına alan hafif ticari araç sürücüsü Baran Gür, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kazanın ardından çıkan tartışma, Özlem Ç.'nin aracı tekmelediği anlar ile dakikalarca süren takip ve yol kestiği anlar görüntülere yansıdı.
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