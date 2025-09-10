Çekici bu kez otomobil değil, yapay çiçek buketi taşıdı | Video
Konya'nın merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Fetih Caddesinde vatandaşlar trafikte ilerleyenler bir oto çekicisinin yapay buket çiçek, taşıdığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, çekicinin araç taşıdığı bölüme ışıklarla donatılmış yapay çiçek buketinin iple bağlandığı görüldü. Bir süre trafikte seyreden çekici gözlerden kayboldu.
