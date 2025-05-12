Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: 1 işçi mahsur kaldı | Video

Çekmeköy'de inşaat alanında göçük meydana geldi. Mahsur kalan işçilerin olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.