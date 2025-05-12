Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: 1 işçi mahsur kaldı | Video
Çekmeköy'de inşaat alanında göçük meydana geldi. Mahsur kalan işçilerin olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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