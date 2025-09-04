Video Yaşam Çekmeköy'de savcıyı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Çekmeköy'de İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can G., karakoldaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz gün saat 21.15 sıralarında Çekmeköy Ömerli'de bulunan bir restoranda meydana gelmişti. İstanbul Adliyesi'nde görev yapan 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetlisi olduğu tespit edilen 19 yaşındaki Mustafa Can G., tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri savcı Kayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgan Mustafa Can G. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
