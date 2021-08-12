Video Yaşam Çekmeköy'de yaşanan silahlı çatışma güvenlik kamerasında | Video

Çekmeköy'de yaşanan silahlı çatışma güvenlik kamerasında | Video

Çekmeköy'de yaşanan silahlı çatışma güvenlik kamerasında | Video
12.08.2021 | 09:58

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Çekmeköy'de dün gece saatlerinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi yaralanırken, yaralının yakınları olay yerine gelen ambulansa geç kaldığı gerekçesiyle saldırmak istedi. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, dün gece saatlerinde Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa otomobiliyle gelen H.G isimli bir kişi, aralarında daha önceden alacak verecek meselesi bulunan C.V ile bir süre konuştu. Ardından aracının camından C.V'ye ateş etti. Saldırgan aracıyla uzaklaşırken ayağından yaralanan C.V, elindeki silahla kaçan otomobile doğru ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı C.V'nin yakınları olay yerine koştu. C.V'nin yakınları geç kaldığını öne sürdükleri ambulansa saldırmak istedi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri ise öfkeli kalabalığı durdurmak için havaya ateş etti. Kurşunlardan bir kaçı sokak üzerinde bulunan medikal dükkanına isabet etti. Yaralı, hastaneye kaldırılırken polis şüpheli H.G'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

"DÜKKANIMA MERMİ İSABET ETTİĞİ SÖYLENDİ"
Kurşunların isabet ettiği medikal dükkanının sahibi, "Dün gece bir komşum beni aradı. Kurşunlanma olayı olduğunu, dükkanıma mermi isabet ettiğini söyledi. Gelmemi söyledi, ben de apar topar geldim. Dükkanı açarak polislere merminin isabet ettiği yerleri gösterdim. Saat 03.00'e kadar buradaydık. Bütün ayrıntıları gündüz gözüyle görmüş olduk. Kepengimde de iki tane mermi deliği var. Allah'tan damperli cam olduğundan tuz buz olmamış" dedi.

"POLİS HAVAYA BİRKAÇ EL ATEŞ ETTİ"
Mahalle sakini Burak Hancı ise, "Aralarında husumet olduğu için silah çekme sıkıntısı oldu. İki taraf da birbirlerine ateş ettiler. Bir tarafın yaralandığını duyduk. Sonra ambulans geldi ama sokaklar çok dar olduğu için ambulans giremedi. Burada bayağı kavga, bağırtı çığırtı oldu. Arka sokakta oturuyoruz duyduk her şeyi. Yaralının yakınları ambulansla husumet yaşadı. Neden geç geldin gibi. Polis de ambulansı korumak adına, husumeti ayırmak adına havaya birkaç el ateş etti. Üzgünüz, burada olmayacak kötü olaylar" diye konuştu.

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