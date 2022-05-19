Cem Belevi'den ayrıldığı İrem Derici'ye gönderme! "Biraz içimize attıklarımıza da söyleyelim" | Video
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Gaziantep'te düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali'nde sahne alan pop sanatçısı Cem Belevi, kendisi hakkında iblis ve çeyrek popçu yakıştırmaları yapan İrem Derici'ye ''yaramızda kalsın'' şarkısı ile göndermede bulundu.
Konserde seyircileri kimi zaman duygulandıran kimi zaman ise coşturan Cem Belevi, ''Yaramızda kalsın'' şarkısı ile de kendisi hakkında iblis ve çeyrek popçu yakıştırması yapan İrem Derici'ye cevap verdi. Belevi şarkı öncesinde yaptığı kısa konuşmada ise, 'Biraz içimize attıklarımıza da söyleyelim. Yaramızda sakladıklarımıza söyleyelim. yaramızda kalsın diyelim mesela'' şeklinde konuştu.
Şarkıyı seyircilerle birlikte söyleyen Belevi'ye, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan tarafından günün anısına çiçek verildi.
BELEVİ'DEN OZAN DOĞULU'YA SÜRPRİZ
Popçu, konserin son bölümünde ise kendisinden sonra sahne alan DJ. Ozan Doğulu'ya sürpriz yaptı. Ozan Doğulu ile de bir süre şarkı söyleyen Belevi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahinve ekibine teşekkür ederek, sahneyi Ozan Doğulu'ya bıraktı.