Çeşme’de geceyi aydınlatan yangın | Video

Çeşme’de adeta geceyi gündüze çeviren alevler yükseldi. Balıklıova’da çıkan yangın aşırı rüzgarında etkisi ile hızlı ilerliyor. Çeşme merkezden net olarak görülen yangın tedirginliğe yol açtı.

Tedbirsizlik sebebiyle çıkan yangınların ardı arkası kesilmiyor. Son yangın haberi de Çeşme'den geldi. Başıklıova mevkiğinde hava karardıktsn sonra çıkan yangın geceyi aydınlattı.

Çeşme merkezden de bet olarak görülen alevler aşırı rüzgar sebebiyle hızla ilerliyor. Yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve İtfaiye tehakkuza geçti.

Çeşme'de de geceyi aydınlatan alevler sebebiyle büyük tedirginlik yaşandı.