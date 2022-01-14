Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
Polisler yolda kalan sürücüye aracını iterek yardım etti | Video 14.01.2022 | 09:31
01:00
Linet yeni evini paylaştı, kirası dudak uçuklattı | Video 14.01.2022 | 09:28
04:21
01:18
Çorum'da 577 kilo sahte alkol ele geçirildi | Video 14.01.2022 | 09:23
05:15
Lüks otomobil tır dorsesinin altına girdi: 2 ağır yaralı | Video 14.01.2022 | 08:51
02:56
Mersin'de tefeci ve kaçakçılara şafak operasyonu | Video 14.01.2022 | 08:51
04:43
Kar ve buzlanma tır sürücülerinin çilesi oldu | Video 14.01.2022 | 08:55
01:32
Ordu'da bentonit fabrikasında yangın | Video 14.01.2022 | 08:55
01:04
Adana’da sahte polis ve savcılara operasyon: 20 gözaltı kararı 14.01.2022 | 08:59
05:03
Bayburt’ta kar yağışı ve soğuk hava | Video 14.01.2022 | 08:24
02:02
Ceyhan’da trafik kazası 1 ölü, 2 yaralı | Video 14.01.2022 | 08:26
01:48
00:44
02:11
Köyceğiz'de göl taştı, restoran ve kafeleri su bastı | Video 13.01.2022 | 23:45
00:15
00:27
Alanya’da yangın paniği | Video 13.01.2022 | 21:44
00:27
SON DAKİKA: Alanya'daki yangın paniği kamerada 13.01.2022 | 21:48
00:25
SON DAKİKA: Alanya’da 3 katlı binanın çökme anı kamerada 13.01.2022 | 21:35
00:25
Alanya’da 3 katlı bina böyle yıkıldı | Video 13.01.2022 | 21:30
Adana’nın Ceyhan ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü 2 ise yaralandı.
Olay Ceyhan Kozan Karayolu, Mercimek Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Oktay B.'nin kullandığı otomobil karşı yönden gelen Sadık Veli Çelik'in kullandığı 06 H 3510 plakalı otomobil ile henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
Trafik kazasında her iki otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü 34 yaşındaki Sadık Veli Çelik olay yerinde hayatını kaybetti.
Diğer otomobil sürücüsü Oktay B. olay yerine gelen ambulansla tedavi edilirken, araçta bulunan Özgür Özçelik kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri sürücü Oktay B'yi gözaltına alarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürürken, hayatını kaybeden Sadık Veli Çelik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.