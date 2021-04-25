Video Yaşam Çılgın sörfçü 5 metrelik dalgalar üzerinde sörf yaptı | Video

Çılgın sörfçü 5 metrelik dalgalar üzerinde sörf yaptı | Video

Çılgın sörfçü 5 metrelik dalgalar üzerinde sörf yaptı | Video
25.04.2021 | 19:57

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5 metrelik dalgalarla mücadele eden çılgın sörfçü kendisine hayran bıraktı.

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