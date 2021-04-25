Çılgın sörfçü 5 metrelik dalgalar üzerinde sörf yaptı | Video
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Çılgın sörfçü 5 metrelik dalgalar üzerinde sörf yaptı | Video 25.04.2021 | 19:57
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12 bin kilometreden geldi, Küçükçekmece’de soygun yaptı | Video 25.04.2021 | 10:58
5 metrelik dalgalarla mücadele eden çılgın sörfçü kendisine hayran bıraktı.