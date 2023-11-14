Cinayet zanlısı 600 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı | Video 14.11.2023 | 15:31 İzmir'in Buca ilçesinde, bir araca yönelik düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayında şüpheli, 150'ye yakın güvenlik kamerasının 600 saatlik görüntüsü izlenerek yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün, saat 09.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 232. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araca yaklaşan motosikletli Ö.M.(26), yanındaki tabancayla araçta bulunan şahıslara art arda ateş etti. Araçta bulunan E.G.(25), Altay A.(22) ve ağabeyi Çağatay Arpaz(33) vücutlarına isabet eden mermiler ile yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Çağatay Arpaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arpaz'ın kardeşi Atay A. ile arkadaşı E.G., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.Cinayet Büro Amirliğince olayın aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 150'ye yakın güvenlik kamerasının 600 saatlik görüntüsü izlenerek olayı gerçekleştiren kişinin motosikleti kullanan Ö.M.(26) olduğu tespit edildi. Olaydan sonra üç farklı araç değiştirerek Ürkmez mevkiine saklandığı tespit edilen zanlı, gece saatlerinde yapılan operasyonda suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.