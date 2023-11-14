Video Yaşam Cinayet zanlısı 600 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı | Video
Cinayet zanlısı 600 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı | Video

Cinayet zanlısı 600 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı | Video

14.11.2023 | 15:31

İzmir'in Buca ilçesinde, bir araca yönelik düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayında şüpheli, 150'ye yakın güvenlik kamerasının 600 saatlik görüntüsü izlenerek yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün, saat 09.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 232. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araca yaklaşan motosikletli Ö.M.(26), yanındaki tabancayla araçta bulunan şahıslara art arda ateş etti. Araçta bulunan E.G.(25), Altay A.(22) ve ağabeyi Çağatay Arpaz(33) vücutlarına isabet eden mermiler ile yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı.

YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
İhbar üzerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Çağatay Arpaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arpaz'ın kardeşi Atay A. ile arkadaşı E.G., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

150'YE YAKIN GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Cinayet Büro Amirliğince olayın aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 150'ye yakın güvenlik kamerasının 600 saatlik görüntüsü izlenerek olayı gerçekleştiren kişinin motosikleti kullanan Ö.M.(26) olduğu tespit edildi. Olaydan sonra üç farklı araç değiştirerek Ürkmez mevkiine saklandığı tespit edilen zanlı, gece saatlerinde yapılan operasyonda suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Banyo yaparken evi alev topuna döndü: Söndürmeye çalışırken yaralandı | Video 03:29
Banyo yaparken evi alev topuna döndü: Söndürmeye çalışırken yaralandı | Video 14.11.2023 | 16:37
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 tutuklama | Video 01:34
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 tutuklama | Video 14.11.2023 | 16:22
Fırtına otomobil servisinin kapsını yerinden söktü, çalışanı savurdu! O anlar kamerada | Video 01:45
Fırtına otomobil servisinin kapsını yerinden söktü, çalışanı savurdu! O anlar kamerada | Video 14.11.2023 | 15:58
Bartın’da yolcu minibüsü devrildi 3’ü ağır, 11 yaralı | Video 03:12
Bartın'da yolcu minibüsü devrildi 3'ü ağır, 11 yaralı | Video 14.11.2023 | 15:04
Cinayet zanlısı 600 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı | Video 01:54
Cinayet zanlısı 600 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı | Video 14.11.2023 | 15:31
Silifke’de sağanak yağış yolları göle çevirdi, araçlar suya gömüldü | Video 02:18
Silifke’de sağanak yağış yolları göle çevirdi, araçlar suya gömüldü | Video 14.11.2023 | 15:08
Ters yönde giden otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:28
Ters yönde giden otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı | Video 14.11.2023 | 14:51
Afyonkarahisar’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var! | Video 01:55
Afyonkarahisar’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var! | Video 14.11.2023 | 14:49
Ağrı Dağı’nda 3 bin 200 metrede klip | Video 05:46
Ağrı Dağı’nda 3 bin 200 metrede klip | Video 14.11.2023 | 14:21
Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan’a dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla gözaltı! | Video 01:34
Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan'a dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla gözaltı! | Video 14.11.2023 | 14:20
Engin Polat ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi’ne getirildi | Video 01:30
Engin Polat ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi’ne getirildi | Video 14.11.2023 | 14:20
Turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpışıp refüje çıktı! O anlar kamerada | Video 05:27
Turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpışıp refüje çıktı! O anlar kamerada | Video 14.11.2023 | 14:20
Fatih’te çantasına kedi koyarak giden şüphelinin evinde 8 ölü kedi bulundu | Video 02:04
Fatih'te çantasına kedi koyarak giden şüphelinin evinde 8 ölü kedi bulundu | Video 14.11.2023 | 14:20
Dilan Polat ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi’ne getirildi | Video 00:53
Dilan Polat ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi’ne getirildi | Video 14.11.2023 | 14:08
İzmir’de 40 ton sahte etil alkol ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı | Video 00:59
İzmir'de 40 ton sahte etil alkol ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı | Video 14.11.2023 | 11:09
Konya’da kaçakçılara operasyon: 3 gözaltı | Video 01:25
Konya'da kaçakçılara operasyon: 3 gözaltı | Video 14.11.2023 | 13:25
Soğuk hava deposunun plastik kasa bölümü alev alev yandı | Video 02:17
Soğuk hava deposunun plastik kasa bölümü alev alev yandı | Video 14.11.2023 | 13:07
Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı! 00:24
Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı! 14.11.2023 | 13:21
Pendik’te saldırgan, husumetlisine kurşun yağdırdı | Video 01:26
Pendik’te saldırgan, husumetlisine kurşun yağdırdı | Video 14.11.2023 | 11:21
Altınlı paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu... Dilan Polat’ın yakın arkadaşı Nevra Bilem’e dolandıcılık suçlaması! | Video 02:21
Altınlı paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu... Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Nevra Bilem'e dolandıcılık suçlaması! | Video 14.11.2023 | 11:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA