Cinayet zanlısı 600 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı | Video
İzmir'in Buca ilçesinde, bir araca yönelik düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayında şüpheli, 150'ye yakın güvenlik kamerasının 600 saatlik görüntüsü izlenerek yakalandı.
YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
İhbar üzerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Çağatay Arpaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arpaz'ın kardeşi Atay A. ile arkadaşı E.G., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
150'YE YAKIN GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Cinayet Büro Amirliğince olayın aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 150'ye yakın güvenlik kamerasının 600 saatlik görüntüsü izlenerek olayı gerçekleştiren kişinin motosikleti kullanan Ö.M.(26) olduğu tespit edildi. Olaydan sonra üç farklı araç değiştirerek Ürkmez mevkiine saklandığı tespit edilen zanlı, gece saatlerinde yapılan operasyonda suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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