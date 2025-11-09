Video Yaşam Çocuğun kullandığı otomobilin köprüden çaya uçtuğu kaza kamerada | Video
Çocuğun kullandığı otomobilin köprüden çaya uçtuğu kaza kamerada | Video

Çocuğun kullandığı otomobilin köprüden çaya uçtuğu kaza kamerada | Video

09.11.2025 | 13:27

Amasya'da 17 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin köprüden Tersakan Çayı'na uçtuğu kazanın görüntüsü kameraya yansıdı. Ters dönen otomobildeki 2 kız çocuğunu suyun içinden çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde Göllü Bağları Mahallesi'nde 17 yaşındaki E.C. adlı kızın kullandığı 05 AAC 648 plakalı otomobil Göllü Bağları köprüsünden demir korkulukları kırıp Tersakan Çayı'na uçtu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Suyun içinde ters dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki 12 yaşındaki M.H. adlı kız çocuğunun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Sudan çıkartılan kızlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kızların yardımına yetişen vatandaşlardan Kadir Düzgün, "Araç yoldan gelirken köprüden düşmüş. Bir arkadaş çocukları araçtan çıkarmıştı. Ben de yukarı çıkmalarına yardımcı oldum. Çocukların sağlık durumu iyiydi" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çocuğun kullandığı otomobilin köprüden çaya uçtuğu kaza kamerada | Video 00:24
Çocuğun kullandığı otomobilin köprüden çaya uçtuğu kaza kamerada | Video 09.11.2025 | 13:27
Güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırı anı kamerada | Video 00:24
Güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırı anı kamerada | Video 09.11.2025 | 13:27
Kocaeli’de parfüm fabrikası faciası sonrası skandal paylaşımlar: Ölenlere hakaret ve küfür ettiler | Video 12:55
Kocaeli'de parfüm fabrikası faciası sonrası skandal paylaşımlar: Ölenlere hakaret ve küfür ettiler | Video 09.11.2025 | 11:24
AVM’lerde kıyafet deneme bahanesiyle 1 milyon liralık vurgun! Nefes kesen operasyon kamerada | Video 01:34
AVM’lerde kıyafet deneme bahanesiyle 1 milyon liralık vurgun! Nefes kesen operasyon kamerada | Video 09.11.2025 | 11:24
Beylikdüzü’nde alkollü gençler ortalığı birbirine kattı | Video 00:44
Beylikdüzü'nde alkollü gençler ortalığı birbirine kattı | Video 09.11.2025 | 11:23
Sürücüsünün kayıplara karıştığı aracın plakasına 54 bin 879 lira ceza yazıldı | Video 01:23
Sürücüsünün kayıplara karıştığı aracın plakasına 54 bin 879 lira ceza yazıldı | Video 09.11.2025 | 09:11
Uludağ’da kayıp alarmı: 4 çocuk 5 saat sonra bulundu | Video 00:21
Uludağ'da kayıp alarmı: 4 çocuk 5 saat sonra bulundu | Video 09.11.2025 | 09:10
Otomobil ışıkta bekleyen yayaların arasına daldı: 5 yaralı | Video 01:34
Otomobil ışıkta bekleyen yayaların arasına daldı: 5 yaralı | Video 08.11.2025 | 15:08
Tekirdağ’da dev uyuşturucu operasyonu: 55 bin sentetik ecza ele geçirildi | Video 00:31
Tekirdağ’da dev uyuşturucu operasyonu: 55 bin sentetik ecza ele geçirildi | Video 08.11.2025 | 14:32
77 yaşındaki kadının safra kesesinden 213 adet taş çıktı | Video 02:34
77 yaşındaki kadının safra kesesinden 213 adet taş çıktı | Video 08.11.2025 | 14:27
Adana’da semt pazarını kana buladılar! 2 ölü, 5 yaralı | Video 01:27
Adana’da semt pazarını kana buladılar! 2 ölü, 5 yaralı | Video 08.11.2025 | 12:03
Şırnak’ta minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 19 yaralı | Video 00:10
Şırnak'ta minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 19 yaralı | Video 08.11.2025 | 12:02
Bakırköy’de bir şahıs sokakta kedi besleyen iş insanını darbetti! O anlar kamerada | Video 01:45
Bakırköy'de bir şahıs sokakta kedi besleyen iş insanını darbetti! O anlar kamerada | Video 08.11.2025 | 11:04
Kastamonu’da Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı 6 gündür aranıyor! Bayram Helvacı A Haber’e konuştu | Video 08:43
Kastamonu'da Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı 6 gündür aranıyor! Bayram Helvacı A Haber'e konuştu | Video 08.11.2025 | 10:52
SON DAKİKA: Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın! 6 kişi hayatını kaybetti! | Video 06:24
SON DAKİKA: Kocaeli Dilovası'nda parfüm fabrikasında yangın! 6 kişi hayatını kaybetti! | Video 08.11.2025 | 10:09
’Saraçlar’ çetesi çökertildi: Tüm şüpheliler tutuklandı | Video 01:54
'Saraçlar' çetesi çökertildi: Tüm şüpheliler tutuklandı | Video 08.11.2025 | 10:08
Döner aşkı deprem korkusunun önüne geçti, gülümseten kaçış kamerada | Video 03:55
Döner aşkı deprem korkusunun önüne geçti, gülümseten kaçış kamerada | Video 08.11.2025 | 09:49
Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü 63 bin 911 TL ceza yedi | Video 03:07
Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü 63 bin 911 TL ceza yedi | Video 08.11.2025 | 09:49
Hatay’da vatandaşların deprem paniği kamerada | Video 00:12
Hatay'da vatandaşların deprem paniği kamerada | Video 07.11.2025 | 16:44
Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yapan 55 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi | Video 00:45
Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yapan 55 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi | Video 07.11.2025 | 16:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY