Video Yaşam Çocukların üzerine giden aracı son anda durdurdu! Okul müdüründen hayat kurtaran müdahale kamerada | Video
04.09.2025 | 08:25

Erzincan'da sürücüsü el frenini çekmeyi unutunca hareket edip oyun oynayan çocukların üzerine doğru giden otomobili, okul müdürü durdurdu.

Olay, 2 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Kavakyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün mezarlık ziyaretine giderken el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, hareket etti. Yokuş aşağı ilerleyen minibüsün oynayan çocukların üzerine doğru gittiğini gören Kavakyolu Şehit Salih Ay İlkokulu Müdürü Oğuz Kürşat Onay, bahçe duvarından atladı. Aracı ulaşıp durduran Onay, kazanın önüne geçti.

Öte yandan, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bahçede incelemede bulunan Oğuz Kürşat Onay ve yanındakilerin aracın hareketlenmesi üzerine bahçe duvarından atlaması yer aldı.
