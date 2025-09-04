Çocukların üzerine giden aracı son anda durdurdu! Okul müdüründen hayat kurtaran müdahale kamerada | Video
Erzincan'da sürücüsü el frenini çekmeyi unutunca hareket edip oyun oynayan çocukların üzerine doğru giden otomobili, okul müdürü durdurdu.
Öte yandan, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bahçede incelemede bulunan Oğuz Kürşat Onay ve yanındakilerin aracın hareketlenmesi üzerine bahçe duvarından atlaması yer aldı.
