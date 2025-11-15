Video Yaşam Çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüse silahlı saldırı kamerada
Çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüse silahlı saldırı kamerada

Çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüse silahlı saldırı kamerada

15.11.2025 | 07:40

Malatya'da içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu halk otobüsü, trafikte yaşanan tartışmanın ardından kurşunların hedefi oldu. Olayda açılan ateş sonucu kurşunlar şoför kabinine isabet ederken sürücü ile yolcular şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 13 Kasım Perşembe günü 19.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan bir halk otobüsün sürücüsü trafikte nasıl bana yol vermezsin diyerek aracından inen bir şahsın hedefi oldu. Şüpheli, tabanca ile otobüs şoförü E.K.'ye doğru ateş açtı. Kurşunlardan biri yolcu camından içeri girerek şoför kabinine isabet etti. Saldırı sırasında araçta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, saldırganın ön kapıya yönelip yeniden ateş etmeye çalıştığı anlar da kameraya yansıdı. Bu sırada şoför E.K. yolcuların güvenliğini sağlayarak otobüsü hızla bölgeden uzaklaştırdı.


İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kaçmaya çalışan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüse silahlı saldırı kamerada 01:41
Çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüse silahlı saldırı kamerada 15.11.2025 | 07:40
İstanbul’da midye ve kokoreç anne ile 2 evladını öldürdü! Baba entübe edildi: Ailenin son görüntüsü ilk kez AHaber’de! 00:11
İstanbul'da midye ve kokoreç anne ile 2 evladını öldürdü! Baba entübe edildi: Ailenin son görüntüsü ilk kez AHaber'de! 14.11.2025 | 13:40
Esenyurt’ta bir firmanın kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu 01:52
Esenyurt’ta bir firmanın kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu 14.11.2025 | 12:45
Ortaköy’de kokoreç ile midye zehirlenmesi şüphesinde ailenin hastanedeki ilk anları kamerada 02:03
Ortaköy'de kokoreç ile midye zehirlenmesi şüphesinde ailenin hastanedeki ilk anları kamerada 14.11.2025 | 11:17
Malatya’da 3 aracın karıştığı, 2 kişinin öldüğü zincirleme kaza kamerada 00:30
Malatya'da 3 aracın karıştığı, 2 kişinin öldüğü zincirleme kaza kamerada 14.11.2025 | 11:15
Antalya’da kaldırımda yürüyen Ukraynalı kadına saldırı anı kamerada 00:25
Antalya'da kaldırımda yürüyen Ukraynalı kadına saldırı anı kamerada 14.11.2025 | 11:10
Oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darp etti! 08:43
Oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darp etti! 14.11.2025 | 10:28
Kaybolan 15 küçükbaş hayvanı jandarma dronu buldu 00:47
Kaybolan 15 küçükbaş hayvanı jandarma dronu buldu 14.11.2025 | 09:59
İstanbul Cevizlibağ’da metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti; kaza kamerada 02:18
İstanbul Cevizlibağ'da metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti; kaza kamerada 14.11.2025 | 09:43
İstanbul Ortaköy’de yedikleri yemekten zehirlenen 2 kardeş öldü 03:45
İstanbul Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlenen 2 kardeş öldü 14.11.2025 | 08:38
Ankara’da kontrollü yıkım kontrolden çıktı | Video 00:17
Ankara'da "kontrollü yıkım" kontrolden çıktı | Video 13.11.2025 | 16:15
Huriye Helvacı ve oğlunun ölümlerindeki sorular, Müge Anlı’da konuşuldu | Video 15:14
Huriye Helvacı ve oğlunun ölümlerindeki sorular, Müge Anlı'da konuşuldu | Video 13.11.2025 | 16:13
Bursa’da eğitim pistinde feci kaza kamerada | Video 02:01
Bursa'da eğitim pistinde feci kaza kamerada | Video 13.11.2025 | 15:38
1 kişinin öldüğü tekne kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:30
1 kişinin öldüğü tekne kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.11.2025 | 14:57
İstanbul’da yemekten zehirlenen 3 ve 6 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti | Video 03:28
İstanbul'da yemekten zehirlenen 3 ve 6 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti | Video 13.11.2025 | 15:01
Narkotik köpeği Tony bagajdaki uyuşturucuyu buldu | Video 00:48
Narkotik köpeği Tony bagajdaki uyuşturucuyu buldu | Video 13.11.2025 | 14:10
Muslukları neden açık bıraktın kavgasında dükkanı basan sabıkalı baba dehşet saçtı | Video 07:29
"Muslukları neden açık bıraktın" kavgasında dükkanı basan sabıkalı baba dehşet saçtı | Video 13.11.2025 | 13:11
Canım sıkkın deyip motosiklet sürücüsüne böyle saldırdı | Video 03:32
"Canım sıkkın" deyip motosiklet sürücüsüne böyle saldırdı | Video 13.11.2025 | 13:11
Okul bahçesindeki korkunç cinayet: Evladım, oğlunun gözü önünde hunharca katledildi | Video 03:41
Okul bahçesindeki korkunç cinayet: "Evladım, oğlunun gözü önünde hunharca katledildi" | Video 13.11.2025 | 13:06
Kağıthane’de patlama sonrası duvar sokağa fırladı | Video 00:31
Kağıthane’de patlama sonrası duvar sokağa fırladı | Video 13.11.2025 | 11:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY