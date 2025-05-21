Çöp yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu! Palalı saldırgan kamerada | Video
Bursa'da geçtiğimiz hafta komşular arasında çöp atma sebebiyle çıkan kavgada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaşanan kavganın güvenlik kameraları ortaya çıkarken, arbede de palanın da kullanıldığı görüldü.
Elinde pala olduğunu gören baba ve oğul, kapıyı tutmak istese de, F.E.'nin salladığı pala babanın koluna geldi. Baba ve oğlu evlerine kaçarken, F.E., peşlerini bırakmadı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına da yansıdı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili tahkikat devam ederken, yaşananları anlatan F.P., şu ifadeleri kullandı;
"Olay esnasında F.E., babam ve abimi elindeki pala ile yaraladı. Güvenlik kameralarına yansımayan evimize kadar giren F.E., abimin kolundaki bazı damarları koptu. Aile olarak korku içerisindeyiz. Babamın da kolundaki sinirleri kopmuş. Can güvenliğimizin tehlike altında olduğunu düşünüyoruz. Eşlerimiz ve çocuklarımız psikolojik olarak etkilendi."
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