Video Yaşam Çöp yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu! Palalı saldırgan kamerada | Video
Çöp yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu! Palalı saldırgan kamerada | Video

Çöp yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu! Palalı saldırgan kamerada | Video

21.05.2025 | 12:04

Bursa'da geçtiğimiz hafta komşular arasında çöp atma sebebiyle çıkan kavgada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaşanan kavganın güvenlik kameraları ortaya çıkarken, arbede de palanın da kullanıldığı görüldü.

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Olay, 12 Mayıs 2025 tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 1004. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir aralarında çöp atma yüzünden husumet bulunan iki komşu, sokakta karşı karşıya geldi. Babası E.P., kendi kapısının önüne çöp bıraktığı gerekçesiyle F.E.'yi uyardı. Konuşma esnasında sesler yükselince, babasının darp edildiğini sanan İ.P., F.E.'ye uçarak tekme attı. Tekmenin etkisiyle yere yığılan F.E., daha önce duvarda dayalı yatağın üzerine koyduğu palayla baba ve oğluna saldırdı.

Elinde pala olduğunu gören baba ve oğul, kapıyı tutmak istese de, F.E.'nin salladığı pala babanın koluna geldi. Baba ve oğlu evlerine kaçarken, F.E., peşlerini bırakmadı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili tahkikat devam ederken, yaşananları anlatan F.P., şu ifadeleri kullandı;
"Olay esnasında F.E., babam ve abimi elindeki pala ile yaraladı. Güvenlik kameralarına yansımayan evimize kadar giren F.E., abimin kolundaki bazı damarları koptu. Aile olarak korku içerisindeyiz. Babamın da kolundaki sinirleri kopmuş. Can güvenliğimizin tehlike altında olduğunu düşünüyoruz. Eşlerimiz ve çocuklarımız psikolojik olarak etkilendi."
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