Çorum'da' 4.2'lik deprem! Derpem sonrası ilk görüntüler...
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Çorum'un Dodurga ilçesindeki Berk köyünde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası yetkili kurumlar, sahada çalışmalarını tamamladı. Depremin hemen ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmalarında bölgede yıkılmış ya da hasarlı binalara rastlanmadığı belirtildi.