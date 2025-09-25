Çorum'da petshop dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 gözaltı | Video
Çorum'da bir petshop dükkanına yapılan silahlı saldırıda 36 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 1'i kadın 4 şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:12
Mardin'de silahlı ve sopalı kavga kamerada: 3 yaralı | Video 25.09.2025 | 08:26
01:35
Çorum'da petshop dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 gözaltı | Video 25.09.2025 | 08:26
00:09
Sivas’ta katliam gibi kaza: 50 metreden uçtu, 4 kişi öldü! 24.09.2025 | 21:52
00:09
01:22
00:43
Cezaevi firarisinin yakalandığı anlar kamerada | Video 24.09.2025 | 16:36
00:47
Eşine şiddet uygulayıp sosyal medyadan paylaşan şahıs tutuklandı | Video 24.09.2025 | 16:14
01:26
01:49
Zonguldak'ta motosiklet, trene çarptı! Kaza anı kamerada | Video 24.09.2025 | 16:10
01:09
Niğde’de silah teşhircilerine operasyon: 4 gözaltı | Video 24.09.2025 | 15:54
00:41
Malatya'da kereste deposunda korkutan yangın | Video 24.09.2025 | 14:40
01:14
02:22
Fatih'te otopark çıkışı önünü kesip darbettiler: 6 gözaltı | Video 24.09.2025 | 12:03
01:19
00:29
Çanakkale'de yol verme kavgası çıkaran maganda yakalandı | Video 24.09.2025 | 11:22
06:14
00:34
Bursa'da 7 katlı apartmanda korku dolu anlar kamerada: Böyle yandı! | Video 24.09.2025 | 10:49
03:15
Karga ressamın önce fırçasını ve boyasını çaldı sonra çayından içti | Video 24.09.2025 | 10:31
04:09
Depremzede esnaf iş hayaliyle çıktığı yolda 160 bin TL dolandırıldı | Video 24.09.2025 | 10:29