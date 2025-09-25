Video Yaşam Çorum'da petshop dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 gözaltı | Video
Çorum'da petshop dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 gözaltı | Video

Çorum'da petshop dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 gözaltı | Video

25.09.2025 | 08:26

Çorum'da bir petshop dükkanına yapılan silahlı saldırıda 36 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 1'i kadın 4 şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, petshop dükkanının önüne araçla gelen şüpheliler, içeride bulunan Gökhan Dal'a (36) tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Dal, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet sonrası geniş çaplı çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.K., S.Ç., T.P. ve D.D.'yi, olay yerinden kaçtıkları 19 AJ 647 plakalı araçla Kalehisar köyü mevkiinde yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mardin’de silahlı ve sopalı kavga kamerada: 3 yaralı | Video 00:12
Mardin'de silahlı ve sopalı kavga kamerada: 3 yaralı | Video 25.09.2025 | 08:26
Çorum’da petshop dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 gözaltı | Video 01:35
Çorum'da petshop dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 gözaltı | Video 25.09.2025 | 08:26
Sivas’ta katliam gibi kaza: 50 metreden uçtu, 4 kişi öldü! 00:09
Sivas’ta katliam gibi kaza: 50 metreden uçtu, 4 kişi öldü! 24.09.2025 | 21:52
Çarpmanın etkisiyle taklalar attı, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı | Video 00:09
Çarpmanın etkisiyle taklalar attı, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı | Video 24.09.2025 | 16:48
Kendisini işten çıkaran şefinin üzerine kaynar su dökmüştü! O kadın tutuklandı | Video 01:22
Kendisini işten çıkaran şefinin üzerine kaynar su dökmüştü! O kadın tutuklandı | Video 24.09.2025 | 16:38
Cezaevi firarisinin yakalandığı anlar kamerada | Video 00:43
Cezaevi firarisinin yakalandığı anlar kamerada | Video 24.09.2025 | 16:36
Eşine şiddet uygulayıp sosyal medyadan paylaşan şahıs tutuklandı | Video 00:47
Eşine şiddet uygulayıp sosyal medyadan paylaşan şahıs tutuklandı | Video 24.09.2025 | 16:14
Bursa’da 1’i bebek, 3 kişinin öldüğü yangının görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:26
Bursa'da 1'i bebek, 3 kişinin öldüğü yangının görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.09.2025 | 16:13
Zonguldak’ta motosiklet, trene çarptı! Kaza anı kamerada | Video 01:49
Zonguldak'ta motosiklet, trene çarptı! Kaza anı kamerada | Video 24.09.2025 | 16:10
Niğde’de silah teşhircilerine operasyon: 4 gözaltı | Video 01:09
Niğde’de silah teşhircilerine operasyon: 4 gözaltı | Video 24.09.2025 | 15:54
Malatya’da kereste deposunda korkutan yangın | Video 00:41
Malatya'da kereste deposunda korkutan yangın | Video 24.09.2025 | 14:40
Gaziantep’te güpegündüz çocuk kaçırma girişimi son anda engellendi! O anlar kamerada | Video 01:14
Gaziantep'te güpegündüz çocuk kaçırma girişimi son anda engellendi! O anlar kamerada | Video 24.09.2025 | 13:45
Fatih’te otopark çıkışı önünü kesip darbettiler: 6 gözaltı | Video 02:22
Fatih'te otopark çıkışı önünü kesip darbettiler: 6 gözaltı | Video 24.09.2025 | 12:03
Başakşehir’de AVM’de dehşet anları kamerada: Çocuk saat çaldı, akrabaları mağazayı bastı! | Video 01:19
Başakşehir'de AVM'de dehşet anları kamerada: Çocuk saat çaldı, akrabaları mağazayı bastı! | Video 24.09.2025 | 11:31
Çanakkale’de yol verme kavgası çıkaran maganda yakalandı | Video 00:29
Çanakkale'de yol verme kavgası çıkaran maganda yakalandı | Video 24.09.2025 | 11:22
Rize’de metrekareye 355 kilogram yağış düşmüştü: Kritik tahliye olası felaketi önlemiş! | Video 06:14
Rize'de metrekareye 355 kilogram yağış düşmüştü: Kritik tahliye olası felaketi önlemiş! | Video 24.09.2025 | 11:06
Bursa’da 7 katlı apartmanda korku dolu anlar kamerada: Böyle yandı! | Video 00:34
Bursa'da 7 katlı apartmanda korku dolu anlar kamerada: Böyle yandı! | Video 24.09.2025 | 10:49
Karga ressamın önce fırçasını ve boyasını çaldı sonra çayından içti | Video 03:15
Karga ressamın önce fırçasını ve boyasını çaldı sonra çayından içti | Video 24.09.2025 | 10:31
Depremzede esnaf iş hayaliyle çıktığı yolda 160 bin TL dolandırıldı | Video 04:09
Depremzede esnaf iş hayaliyle çıktığı yolda 160 bin TL dolandırıldı | Video 24.09.2025 | 10:29
Gaziosmanpaşa’da tırı bisiklet yoluna park eden sürücü pes dedirtti | Video 00:31
Gaziosmanpaşa'da tırı bisiklet yoluna park eden sürücü "pes" dedirtti | Video 24.09.2025 | 10:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY