Video Yaşam Çorum'da şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı: "Seni çok seviyorum koca çınarım" | Video

Çorum'da şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı: "Seni çok seviyorum koca çınarım" | Video

Çorum'da şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı:
16.03.2021 | 13:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Kaşar peynirin içinden çıkan lastik eldiven şoke etti! Firma, müşteriye bakın ne teklifte bulundu | Video 00:54
Son dakika: Kaşar peynirin içinden çıkan lastik eldiven şoke etti! Firma, müşteriye bakın ne teklifte bulundu | Video 16.03.2021 | 17:45
Marketten aldığı kaşarın içinden eldiven çıktı | Video 04:10
Marketten aldığı kaşarın içinden eldiven çıktı | Video 16.03.2021 | 17:32
O görüntüler sonrası valilikten açıklama geldi | Video 01:32
O görüntüler sonrası valilikten açıklama geldi | Video 16.03.2021 | 17:33
İcra için gittiği evde vurulan avukat hayatını kaybetti | Video 02:02
İcra için gittiği evde vurulan avukat hayatını kaybetti | Video 16.03.2021 | 16:47
1,5 milyon liralık yelkenli tekne karaya vurdu | Video 02:06
1,5 milyon liralık yelkenli tekne karaya vurdu | Video 16.03.2021 | 16:47
Ağrı’da terör operasyonu! 4 kişi tutuklandı | Video 00:51
Ağrı’da terör operasyonu! 4 kişi tutuklandı | Video 16.03.2021 | 16:18
Polis otosuna çarpıp kaçarken, 1 kilo uyuşturucuyu tarlaya atan baba ve oğlu yakalandı | Video 01:08
Polis otosuna çarpıp kaçarken, 1 kilo uyuşturucuyu tarlaya atan baba ve oğlu yakalandı | Video 16.03.2021 | 16:05
Cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı | Video 00:25
Cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı | Video 16.03.2021 | 15:55
SON DAKİKA: Eskişehir'de sosyal medyada kadınlarla cinsel içerikli paylaşımlarda bulunan şahıs olayında yeni gelişme | Video 00:25
SON DAKİKA: Eskişehir'de sosyal medyada kadınlarla cinsel içerikli paylaşımlarda bulunan şahıs olayında yeni gelişme | Video 16.03.2021 | 15:35
Lüks villada ailesini katleden genç, aynı tüfeği ayak baş parmağı ile ateşleyerek intihar etmiş | Video 03:14
Lüks villada ailesini katleden genç, aynı tüfeği ayak baş parmağı ile ateşleyerek intihar etmiş | Video 16.03.2021 | 15:39
Kocaeli'de kafedeki skandal görüntüler! 16 kişiye para cezası | Video 00:12
Kocaeli'de kafedeki skandal görüntüler! 16 kişiye para cezası | Video 16.03.2021 | 15:35
Denizli'de kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen çiftçi evini ateşe verdi | Video 01:08
Denizli'de kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen çiftçi evini ateşe verdi | Video 16.03.2021 | 15:34
İstanbul Beyoğlu‘nda binanın çatısından uçan tuğlalar bir aracı hurdaya çevirdi | Video 03:57
İstanbul Beyoğlu‘nda binanın çatısından uçan tuğlalar bir aracı hurdaya çevirdi | Video 16.03.2021 | 15:33
Antalya'da lüks villada ailesini katleden gencin kendisini nasıl öldürdüğü ortaya çıktı | Video 03:14
Antalya'da lüks villada ailesini katleden gencin kendisini nasıl öldürdüğü ortaya çıktı | Video 16.03.2021 | 14:34
İstanbul'da trafikte drift atarak tehlike saçan trafik magandası kamerada | Video 00:47
İstanbul'da trafikte drift atarak tehlike saçan trafik magandası kamerada | Video 16.03.2021 | 14:13
Otopark kavgasında eşinin önünde böyle saldırdılar | Video 05:08
Otopark kavgasında eşinin önünde böyle saldırdılar | Video 16.03.2021 | 13:46
İstanbul’da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada | Video 02:38
İstanbul’da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada | Video 16.03.2021 | 13:46
Müge Anlı'da son dakika: İddiaların odağındaki arkadaşı Mehmet Ali Tunç konuştu! Şahağ Örcün'e ne oldu? | Video 05:04
Müge Anlı'da son dakika: İddiaların odağındaki arkadaşı Mehmet Ali Tunç konuştu! Şahağ Örcün'e ne oldu? | Video 16.03.2021 | 14:11
Çorum'da şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı: Seni çok seviyorum koca çınarım | Video 02:19
Çorum'da şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı: "Seni çok seviyorum koca çınarım" | Video 16.03.2021 | 13:24
Karabük'te akan trafikte ters yönde ilerleyen trafik magandası kamerada | Video 01:19
Karabük'te akan trafikte ters yönde ilerleyen trafik magandası kamerada | Video 16.03.2021 | 13:24

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2007 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Çorumlu şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca'nın kızı babasının doğum gününü kabri başında kutladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çorum'un Osmancık ilçesinde Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliği ziyaret edenler şehit mezarına bırakılan duygulandıran bir notla karşılaştı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2007 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca'nın mezarına kızı tarafından bırakıldığı öğrenilen çiçek ve not görenlere duygu dolu anlar yaşattı.


"Doğum günün kutlu olsun mavişim" cümleleri ile başlayan notta "Her günün kutlu, mutlu olsun. İyi ki doğmuş iyi ki babam olmuşsun. Seninle ve senin gibi ölümsüz bir adamın kızı olmakla gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum koca çınarım" ifadelerine yer verildi.


"Hep asker olmak istedim"
Şark görevini tamamlamasına 15 gün kala, 30 yaşında Şehit düşen Uzman Çavuş Muzaffer Karaca'nın kızı Bengisu Nisa Karaca, babasının doğum gününü her yıl kabri başında kutladığını belirtti. Nisa Karaca "Babam herkes tarafından sevilen bir isimdi. Görev yaptığı her yerde sokakta ihtiyacı olan kimi görse eve davet ederdi. Yardım etmeyi çok severdi. Sevecen bir insandı. Görevinin bitmesine birkaç saat kale 29 Temmuz'da şehit düştü. 9 Temmuz'da da annemle babamın evlilik yıl dönümleriydi. Ben o yıl 6 buçuk yaşındaydım. Babamın cenazesine katılan binlerce insan olduğunu hatırlıyorum. O günü asla unutamıyorum. Ve babam gibi hep asker olmak istedim" dedi.


Şu an Ankara'da okuduğunu kaydeden Nisa, "Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Savcı olmak istiyorum ama hayatımın bir döneminde muhakkak askeriye içinde bulunmak istiyorum.Yıl içerisinde defalarca babamı kabri başında ziyaret ederim. Babamın doğum günü olan 10 Mart'ta kabrine gider doğum gününü orada kutlarım. Okulum nedeniyle şehir dışındaysam bir buket çiçekle notumu bıraktırırım. Babamın şehadet haberini alan 'emanetini gururla taşıyacağım' diyen annemin hakkını asla ödeyemem. Beni özenle büyüttü. Fedakarlık yaptı, yapmaya da devam ediyor. Babaannem, anneannem, halam, dedelerim herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA