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OTOMATİK OYNAT
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi yemeğine katıldı | Video 15.11.2022 | 13:44
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2 milyonluk Forex vurgunu operasyonu: 17 gözaltı | Video 15.11.2022 | 12:13
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Mersin'de organize suç örgütü operasyonu 42 gözaltı | Video 15.11.2022 | 10:04
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Gaziantep'te, 2 kişinin parasını gasbeden şüpheli tutuklandı | Video 15.11.2022 | 10:04
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Bursa’da freni boşalan hafriyat kamyonu böyle dehşet saçtı | Video 15.11.2022 | 11:04
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Aracıyla geçerken sarkıntılık yapan şahsa kalaslarla saldırdılar | Video 15.11.2022 | 11:04
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Uludere'den kartpostallık görüntüler | Video 15.11.2022 | 10:20
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Kasım 2022 Salı atv izle! | Video 15.11.2022 | 10:30
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Tuzla'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 15.11.2022 | 09:38
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Sultangazi'de silahlı saldırı kamerada | Video 15.11.2022 | 09:44
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Sultangazi'de silahlı saldırı kamerada | Video 15.11.2022 | 09:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’nın Bali Adası’nda gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen öğle yemeğine katıldı.