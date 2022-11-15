Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi yemeğine katıldı | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’nın Bali Adası’nda gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen öğle yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde temaslarını sürdürüyor. Liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin "Gıda ve Enerji Güvenliği" konulu ilk oturumuna katıldı. Oturum aralarında ikili temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra diğer liderlerle birlikte öğle yemeği yedi.