Video Yaşam Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden Turkuvaz Medya'ya plaket | Video
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden Turkuvaz Medya'ya plaket | Video

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden Turkuvaz Medya'ya plaket | Video

05.12.2022 | 12:54

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, 20 ülkeden 3 bin katılımcının yer alacağı İstanbul İnsan Kaynakları Forumu 5-6 Aralık'ta İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenleniyor.

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